Jennifer Lopez ne suit pas, efface Alex Rodriguez de son Instagram ⋆ .

Jennifer Lopez a renforcé sa relation ravivée avec Ben Affleck en supprimant toute trace de son ex le plus récent, Alex Rodriguez, de son Instagram.

Les abonnés ont pris note samedi que le flux de médias sociaux de l’artiste né dans le Bronx avait été légèrement remanié, les photos de l’ex-fiancé A-Rod ayant toutes été supprimées de son compte.

Cela comprend des photos des ex ensemble lors de l’investiture du président Joe Biden, où J. Lo a interprété “This Land Is Your Land” et “America the Beautiful”. Des photos et des clips de la star seule pendant l’événement restent cependant.

La star de “Hustlers”, 52 ans, a également abandonné l’ancien Yankee, 46 ans, sur Instagram.

Un mois après que Page Six a annoncé la nouvelle, le couple d’ex a annoncé sa séparation en avril 2021.

Jennifer Lopez a supprimé toutes les photos avec l’ex Alex Rodriguez – y compris celle des ex s’embrassant devant le Capitole – de son compte Instagram.Jennifer Lopez Instagram

Lopez est depuis revenue à Affleck, 48 ans, avec qui elle est sortie pendant 18 mois avant leur séparation en 2004. Près de 20 ans plus tard, le couple est plus chaud que jamais, devenant public lors du week-end du 52e anniversaire de la chanteuse “Let’s Get Loud”.

Pendant ce temps, A-Rod mène une vie de célibataire et fait les choses en grand, parcourant Saint-Tropez, Monaco, l’Espagne et l’Italie avec la journaliste sportive Melanie Collins et leurs amis communs Jessie James Decker et Eric Decker, le tout pour célébrer son 46e anniversaire.

À son retour aux États-Unis, le pro du baseball a déclaré qu’il « sortait avec la grande énergie D. AF déterminé, chéri et pimpant.

Une source nous a dit que Rodriguez est « célibataire et s’amuse » – et juste « ami » avec Collins, malgré les murmures d’amour.