Jennifer Lopez n’est pas en colère contre Ben Affleck, prétendent-ils

Jennifer Lopez ne serait pas bouleversée par les commentaires de son petit ami Ben affleck a fait son ex-femme Jennifer Garner il y a.

Ce qui a sans aucun doute surpris plusieurs internautes, c’est le fait que la soi-disant réaction qu’aurait eue la Diva du Bronx était justement qu’elle s’était sentie agacée, tout comme une source proche d’elle.

Être une célébrité célèbre dans le monde du show business, Jennifer Lopez immédiatement, tout type d’opinion qu’elle émettrait ferait immédiatement les yeux rivés sur elle, comme cela arrive souvent avec chacune des nouvelles dans lesquelles elle est le protagoniste.

Comme il s’agit de la deuxième chance que JLo et Ben Affleck se sont donné pour leur histoire d’amour, chaque pas qu’ils font a tendance à devenir une nouvelle.

Récemment, une source présumée proche de la chanteuse, actrice et femme d’affaires, a déclaré que lorsqu’elle a su ce que son petit ami avait dit à propos de son ex-femme, c’était quelque chose qui ne lui semblait pas agréable, mais il semble que ce n’était pas exactement la vraie réaction. elle avait déjà dit situation.

Par le biais du magazine People, Jennifer a clarifié les rumeurs sur son « malaise », affirmant que ce n’était pas ce qu’elle pensait et que je n’étais pas énervé pour ce qui s’était passé avec Ben Affleck et l’interview qu’il a eue, où il a fait quelques déclarations.

En fait, elle ressent beaucoup d’affection, d’admiration et de respect pour Affleck non seulement en tant qu’homme, mais aussi en tant que père, elle préfère sûrement rester à l’écart de toute situation possible que l’acteur, réalisateur et scénariste pourrait avoir avec son ex-partenaire.

Curieusement, le 31 octobre, tous les trois, avec leurs enfants, ont passé Halloween ensemble, peut-être pour voir à quel point ils s’entendent bien malgré le fait que Garner et Affleck aient divorcé, la même chose s’est produite à plusieurs reprises avec Marc Anthony et JLo .

Ce que Ben Affleck a dit à propos de Jennifer Garner

Il y a eu plusieurs choses mentionnées par le protagoniste et réalisateur du thriller et film de genre d’herbe ARGO sorti en 2012, dont l’une des plus gravées dans la mémoire des internautes est qu’il a déclaré qu’il se sentait piégé.

Comme tu sais Ben affleck Il a commencé à boire il y a quelques années, heureusement aujourd’hui, il est sobre, il a lui-même affirmé que cela avait commencé lorsqu’il était marié à Garner.

Au cas où ils seraient toujours ensemble pour essayer d’être un bon couple pour leurs enfants, il a mentionné qu’il continuerait probablement à boire.