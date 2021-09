Jennifer Lopez partage la vidéo d’un concert à New York ! | .

En entendant le nom de Jennifer Lopez, des millions d’utilisateurs l’associent immédiatement à la musique, elle a récemment eu l’occasion de se produire au Citoyen du monde 2021 à New York.

À travers un clip qu’il a partagé récemment sur son compte Instagram officiel, il l’a partagé il y a un jour sur cette application.

Ce concert a lieu chaque année pour aider à sensibiliser sur trois aspects qui sont sans doute les piliers de cette organisation, la lutte contre la pauvreté, l’aide à l’équité et la protection de la planète.

On l’appelle aussi comme Projet mondial sur la pauvreté, se concentre davantage sur l’aide à mettre fin à l’extrême pauvreté et de plus en plus de célébrités, de personnalités et même d’influenceurs se joignent à la cause.

A travers des concerts avec lesquels des stars de la musique comme Jennifer Lopez sensibiliser non seulement les gens, y compris leurs fans, mais aussi d’autres entrepreneurs qui peuvent contribuer davantage à cette cause.

La chanteuse a partagé une chanson émouvante dans la vidéo, ce n’était évidemment pas la seule qu’elle interprétait, mais c’est peut-être celle qui l’a le plus émue à le faire, elle s’intitule “Sur mon chemin (Live)“.

Il a tellement plu à ses plus de 178 millions de followers qu’en une seule journée, il cumule déjà plus de 4 millions de vues et près de 10 000 commentaires.

La chose intéressante à propos de la vidéo est que ce n’est pas seulement son interprétation, mais à cause du fait que JLo apparaît sur la couverture montrant ses charmes ! Une vidéo a toujours une couverture, qui est une première image qui est présentée dans ledit contenu.

Ce n’est pas exactement l’image qu’une fois en appuyant sur “play” apparaît au début car elle change, c’est probablement à cause de cela que ses fans ont été attirés par ce nouveau contenu.

Une autre des chansons qui ne pouvait pas manquer dans sa dernière participation était “Cambia el Paso”, qui est son single le plus frais, celui-ci qu’il a sorti il ​​y a deux mois aux côtés de Rauw Alejandro.

Bien que ses fans aient sûrement voulu entendre les dernières nouveautés de sa musique, il est également toujours assez rigoureux pour elle d’interpréter certains des succès qui l’ont menée à la gloire et qui, à ce jour, continuent d’être appréciés par ses fans.

Dans sa description, la petite amie actuelle de Ben affleck Elle est reconnaissante du soutien qu’elle a reçu de ses fans, qui sont toujours là pour elle, et n’a pas manqué une occasion de remercier sa propre équipe de production.

C’est parce que sans l’organisation poussée de ses assistants et de son équipe en charge de chaque détail de sa présentation, il n’en serait pas de même, la chanteuse interprète de “Sur le plancher“Il a mentionné Dolce & Gabbana qui était en charge de sa formidable garde-robe.

Comme il est d’usage dans le Diva du Bronx Le glamour ne pouvait pas passer inaperçu, de son micro recouvert de paillettes à sa tenue de l’une des marques les plus reconnaissables de l’industrie de la mode, de la tête aux pieds Jennifer est aussi glamour que possible.

Lors de l’événement Global Citizen, en plus de Jennifer Lopez, d’autres personnalités de la musique telles que Billie Eilish, Camila Cabello, Coldplay et Shawn Mendes pour n’en nommer que quelques-uns, l’événement a eu lieu sur la Great Lawn.

Vous vous demanderez sûrement où cette organisation est née, elle était à Melbourne en Australie en 2008 et elle a été fondée par Hugh Evans.

Chaque fois que Lopez est invitée à un événement, il est plus que certain que sa participation donnera envie à des millions de personnes d’y assister.