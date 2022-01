Jennifer Lopez partage le secret de ses charmes accentués

Jennifer Lopez, partage le secret de leurs énormes charmes | PA

Car les millions d’admirateurs de Jennifer Lopez se retrouvent enfin le secret de ses énormes charmes ultérieurs était quelque chose qu’ils attendaient depuis longtemps, car il n’y a personne au monde qui n’aimerait pas avoir un boom boom comme celui de l’actrice coquette.

Depuis que sa carrière a commencé à décoller en 1997 grâce à son rôle principal dans le film Selena, Jennifer Lopez Elle est devenue tout un personnage grâce à cette partie de son corps que des millions de personnes ont appréciée car elle est volumineuse, parfaite et ronde.

Comme elle n’était qu’une jeune femme, elle a affiché cette partie de son corps et c’est pour cela qu’elle est surtout connue, malgré le fait que pour elle son abdomen est sa partie préférée de son corps.

Il existe une routine d’exercice qui est idéale pour avoir le butin de l’actuelle petite amie de Ben Affleck le célèbre réalisateur, acteur et scénariste américain.

Si vous voulez avoir votre charmes énormes Vous devrez sûrement faire ces types d’exercices, qui d’ailleurs ne sont pas si lourds, donc il n’y aurait aucun problème à les faire constamment.

Jennifer Lopez a révélé une partie de ses routines d’exercice | Instagram jlo

Secret pour avoir les charmes de Jennifer Lopez

Il y a longtemps, JLo, interprète du tube « On The Floor » est apparu sur une photo de la plage en train d’exercer, mais ce n’était pas n’importe quel exercice de gym, bien qu’en fait il utilisait un appareil ce n’était pas quelque chose des plus ostentatoires, mais c’était extrêmement inhabituel.

C’était une sorte de grimpeur qui avait été combiné avec un vélo, qui non seulement renforçait cette partie de sa silhouette exquise, mais il le faisait aussi avec ses jambes, ce curieux appareil avançait avec deux roues lorsque vous déplaciez vos jambes en les appuyant tout en simulant pédaler.

Pratiquement quoi Jennifer Lopez Il a fait une promenade à l’extérieur de la maison, alors il s’est amusé et détendu tout en faisant de l’exercice et en tonifiant son corps, il ne fait aucun doute qu’il saisit toujours toutes les occasions pour tonifier sa silhouette exquise.

Faites grandir vos charmes avec un vélo

Dans le cas où vous n’auriez pas un appareil du type de la Diva du Bronx, car évidemment ce ne serait pas un gadget de sport bon marché, vous pourriez obtenir le même effet avec un vélo normal, vous n’auriez qu’à ajouter du poids, c’est ce qui aide vos muscles à se développer.

En faisant une balade à vélo en portant des guêtres autour des chevilles, cela pourrait vous aider non seulement à augmenter vos charmes postérieurs, tout comme JLo augmenterait également la masse musculaire de ses jambes et de ses mollets.