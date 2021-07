Jennifer Lopez partage un baiser torride avec Ben Affleck en bikini Itty

Jennifer LopezLes messages d’anniversaire de sont si chauds qu’ils laisseront votre mâchoire sur le sol.

La chanteuse et actrice a eu 52 ans le samedi 24 juillet et vit vraiment sa meilleure vie. En vacances avec Ben affleck sur un yacht dans le sud de la France, J.Lo a rendu leur relation ravivée encore plus officielle sur Instagram en partageant un post torride contenant ce qui pourrait être l’une de leurs photos les plus chaudes à ce jour. Les instantanés francs les montraient en train de s’embrasser passionnément, à la fin d’un diaporama de photos d’elle posant dans un bikini à cordes, un chapeau, des bijoux en or et une couverture transparente colorée.

J.Lo a ensuite posté une vidéo d’elle en train de modeler le maillot de bain sexy sur le pont.

“52 !” dit-elle dans le clip, en se retournant plus tard.

Les tourtereaux précédemment fiancés, qui ont parfois été photographiés montrant un PDA depuis qu’ils ont ravivé leur romance il y a plus de deux mois, ont techniquement fait leurs débuts sur Instagram en tant que couple le jeudi 22 juillet lorsque Jennifer’s BFF Léa Remini, qui a eu 51 ans en juin, a partagé un montage photo de sa récente fête d’anniversaire. Ben et J.Lo ont posé avec l’ancien du King of Queens dans une photo de photomaton.