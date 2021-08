Jennifer Lopez passe officiellement à autre chose après avoir retiré A-Rod d’Instagram

Quant à A-Rod? L’ancien joueur des Yankees de New York semble profiter de son statut de célibataire. Après s’être envolé pour Saint-Tropez (à peu près en même temps que J.Lo) pour ses festivités d’anniversaire, Alex s’est rendu sur Instagram Stories pour partager sa nouvelle vision de la vie.

“Sortir avec la grande énergie D”, a-t-il écrit le 1er août. “AF déterminé, chéri et pimpant…”

Pour célébrer son anniversaire le 27 juillet, Alex a exprimé qu’il chérissait chaque instant, écrivant sur Instagram : “Je me sens tellement reconnaissant aujourd’hui. Pas seulement pour avoir célébré mon grand jour avec mes incroyables amis et ma famille lors de ce voyage magique, mais pour tous les vœux, l’amour et le soutien de tout le monde. Je ne pouvais rien demander de plus. “