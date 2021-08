Jennifer Lopez porte de nouveau le bracelet que Ben Affleck lui a offert en 2002 ⋆ .

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​fait irruption dans Leo Szn. Un yacht-bang. Un coup de fesses sur le yacht. Pour l’anniversaire de J.Lo le 24 juillet, elle a posté des photos d’elle sur Instagram. Elle portait un bikini et les nouveaux colliers que Ben Affleck lui avait offerts pour son anniversaire. Elle montrait son corps torride de 52 ans et tout le monde était d’accord. Ensuite, la dernière photo sur cet IG était celle de J.Lo et Ben en train de s’embrasser. C’était leurs débuts officiels sur Instagram, en quelque sorte (Leah Remini ne compte pas, je suppose). Le même jour – encore une fois, son anniversaire – elle a posté une vidéo où elle se pavanait à moitié autour du yacht en bikini.

Ces IG d’anniversaire étaient ses derniers messages pendant six jours complets. Puis elle a posté celui-ci, ci-dessus, vendredi. Deux photos de Jennifer très sexy dans un petit bikini jaune. Mais c’est ça sur son poignet ?? Le bracelet Harry Winston que Ben lui a offert pour son anniversaire. D’après un article du NY Post de 2002 :

Vêtue d’une jolie robe en soie bleue, J.Lo était assis près d’Affleck et pouvait être vu affectueusement canoodler et chuchoter avec la star du tube “The Sum of All Fears”. Le manager de Lopez, Benny Medina, “a prononcé un beau discours qui a fait pleurer tout le monde”, a déclaré un témoin. “Elle est juste vraiment, vraiment heureuse.” Un gâteau avec 32 bougies a été réalisé et la foule a chanté une version entraînante de “Happy Birthday To You”. Affleck a offert à son chéri un bracelet Harry Winston en diamants jaunes et blancs. Puis, alors que le soleil commençait à se coucher, J.Lo et Ben sont sortis et se sont esquivés dans une limousine pour des parties inconnues.

[From NY Post]

Puis pour son 52e anniversaire, elle a porté le même cadeau d’anniversaire sur un yacht en Méditerranée avec Ben Affleck après toutes ces années. C’est dingue ! Entre cela et Ben dépoussiérant la montre que Jennifer lui a offerte il y a dix-huit ans, il semble assuré que nous allons enfin résoudre le mystère dont l’un d’eux a gardé la fameuse bague de fiançailles en diamant rose Harry Winston. Il y a eu des rapports selon lesquels Jennifer l’a gardé, bien que personne n’ait jamais rien confirmé. Va-t-elle dépoussiérer cela dans les semaines/mois à venir ? Je parie qu’elle le fera.

Bennifer s’est rendu à Naples, d’ailleurs. Il n’y avait que quelques photos floues d’eux amarrant à Naples. Je me demande s’ils feront plus de photos Instagram ensemble avant la fin de leurs vacances en yacht. Je me demande aussi combien de temps ils vont rester sur le yacht ! Peut-être qu’ils l’ont loué pour deux semaines ?

Jennifer Lopez portant le bracelet Harry Winston que Ben Affleck lui a rendu en 2002. pic.twitter.com/bLxqM3KoYK – thé bennifer (@jloaffleck) 30 juillet 2021

