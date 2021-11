Jennifer Lopez porte des bretelles et des intérieurs, a ouvert sa veste

Jennifer Lopez ouvre sa veste et laisse libre cours à ses charmes | Instagram

Le moyen le plus rapide de mettre en valeur les charmes est de laisser les charmes briller tout en laissant la veste ouverte ou tout ce qu’ils ont sur le dessus, comme c’est le cas récent de Jennifer Lopez où elle a également montré son abdomen marqué et peut-être autre chose.

Depuis 35 ans que Jennifer Lopez Il a conquis à la fois le marché et son public et les participants à ses concerts, il a toujours une tenue qui vole les yeux de millions de personnes, cette fois il l’a partagée sur Instagram.

Cette célébrité de la musique a récemment eu une participation impressionnante au Rock and Roll Hall of Fame, ou hall of fame en espagnol, où il a participé avec une présentation impressionnante de la Diva du Bronx.

Cela peut vous intéresser : Belinda soutient Nodal avant un prétendu veto, confirmeriez-vous le mariage ?

Précisément l’une des tenues qu’elle portait ce soir-là, a été confectionnée par la célèbre firme de mode italienne Dolce & Gabbana, avec laquelle elle collabore depuis longtemps, puisque ce n’est pas la première tenue avec laquelle on voit la mariée de Ben Affleck .

Cette coquette comédienne, chanteuse et femme d’affaires a tendance à toujours trouver le moyen de mettre en valeur sa silhouette, notamment son abdomen, la partie de son corps qu’elle aime le plus récemment. Jennifer Lopez l’a admis dans une interview.

Jennifer Lopez ouvre sa veste et laisse libre cours à ses charmes | PA

Ce look était complètement noir avec des détails argentés, dans certaines parties des vêtements que je portais, ceux-ci se composaient d’une veste, d’un pantalon et d’un haut ou d’un intérieur argenté avec des bretelles et une sorte de ceinture avec la boucle de la firme italienne.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

C’était le 30 octobre lorsqu’il a partagé ces images sur son compte Instagram officiel, bientôt il atteindra le million de likes, sûrement s’il avait mis la dernière image en « Couverture » de ladite publication, il aurait déjà atteint et dépassé le million de rouge cœurs.

C’est parce que Jlo a laissé sa veste ouverte, révélant une partie de ses charmes tout en portant ce superbe haut argenté avec de la dentelle et des bretelles en bas.

Très beau à l’intérieur comme à l’extérieur « , » Bébé toujours magnifique « , » Ce look est littéralement à la hauteur de la reine angélique de 2001 « , ont commenté certains fans.

L’un des internautes qui a écrit que ce look était similaire à celui qu’il portait probablement il y a 20 ans, ce ne serait pas une surprise car aujourd’hui il est beaucoup plus joli qu’il y a 20 ans, il ravive sûrement certains de ses looks les plus frappants.