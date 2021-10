Jennifer Lopez porte la tenue parfaite pour l’automne, avec un manteau | .

A chacune de ses nouvelles publications, la chanteuse et femme d’affaires Jennifer Lopez nous montre pourquoi on l’appelle la diva du Bronx, elle a récemment partagé la tenue parfaite pour cela automne, encore un échantillon et une idée que nous pouvons appliquer pour lui ressembler.

Jennifer Lopez Il s’est caractérisé par son bon goût pour s’habiller et pour preuve, sur son Instagram officiel, il a partagé une courte vidéo de cette tenue particulière qui a enchanté ses fans, tout en portant un manteau.

Cette pièce curieuse semble être en cuir, elle est longue et malgré l’absence de manches, le design qui est devenu à la mode pendant un certain temps revient pour continuer sa popularité.

C’est parce que l’endroit où les manches sont censées aller est recouvert du même tissu que le manteau, donc cela nous donne non seulement l’effet de ne pas avoir de manches, mais il couvre complètement les bras à moins que vous ne les déplaciez et les « retiriez » de cela endroit.

Jennifer Lopez porte la tenue parfaite pour l’automne, avec un manteau | PA

Ce design semble être devenu l’un des préférés des internautes, car dans les boutiques en ligne comme SHEIN on retrouve le même design, bien sûr dans un autre type de tissu et de longueur.

Rappelons que SHEIN est une boutique de fast fashion toujours à l’avant-garde, et ce design ne pouvait sans doute pas manquer à son catalogue.

En particulier, le manteau de Jennifer Lopez a aussi de larges boutons sur le devant et un col chemise un peu large qui lui donne une touche de glamour, qui fascine la petite amie de Ben Affleck.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

En plus de ce curieux manteau, Jlo portait une jupe haute de style crayon faite du même tissu avec une large ceinture avec une boucle en métal doré et des poches cachées à l’avant, la jupe, comme son manteau, est faite de deux matériaux différents qui se complètent, donnent une touche plus fine.

son tenue Il se compose également d’un haut à col roulé noir, de verres marron et d’une paire de bottes hautes à bout pointu en daim qui confèrent à ce look semi-monochromatique une élégance pure, parfaite à porter en cette saison chaude.

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont caractérisés en apparaissant combinés au niveau de leurs tenues, dans les occasions où nous les avons vus ensemble, cependant l’interprète de « On The Floor » parvient toujours à se démarquer encore plus.