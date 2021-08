Jennifer Lopez porte une jarretière en dentelle noire et montre ses courbes

Jennifer Lopez porte un porte-jarretelles en dentelle noire et montre ses courbes | .

Femme d’affaires, chanteuse et actrice L’Américaine Jennifer Lopez est apparue il y a longtemps sur Instagram sur deux photographies, sur lesquelles elle porte un porte-jarretelles en dentelle en noir.

Étonnamment, cette beauté d’origine portoricaine s’est démarquée aussi bien dans la musique que dans le cinéma, mais récemment, c’est l’industrie où elle s’est beaucoup plus démarquée, ceci grâce au fait que sa popularité l’a beaucoup aidée.

Après plus de 35 ans de carrière dans l’industrie du divertissement Jennifer Lopez Elle est devenue une célébrité, le fait d’être si célèbre l’a également aidée à grandir sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu’elle fait la promotion d’un vêtement, de chaussures ou de ses propres produits de soin de la peau.

Ce qui l’a également aidée à grandir sur Internet en particulier, ce sont ses tenues et sa manière coquette de poser sur des photos, ce qui a permis de trouver toutes sortes de contenus à son image sur divers réseaux sociaux.

Lisez aussi: Mia Khalifa regarde sur des photos portant des vêtements en dentelle séduisants

C’est précisément sur Instagram il y a 4 jours où deux photos ont été publiées dans une seule image, les fans ont tendance à créer des comptes dédiés au partage du contenu de leur artiste préféré, en l’occurrence l’interprète de “Sur le plancher“.

Dans les images, nous voyons JLo portant un vêtement complet composé d’un porte-jarretelles séduisant en dentelle noire et de bretelles qui épousent sa silhouette, elle avait également des bas noirs transparents qui montaient jusqu’au milieu de ses cuisses.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Comme accessoires elle portait un long collier de diamants et d’autres un peu plus courts, des lunettes noires incrustées de pierres et pour accompagner son porte-jarretelles elle portait une sorte de longue robe avec quelques parties sur les bords également en dentelle.

Sûrement la petite amie actuelle de Ben affleck Il était en train d’enregistrer une vidéo promotionnelle, officielle ou avait simplement une séance photo, mais sans aucun doute il travaillait dessus, on le voit car dans une de ses mains il tenait un verre thermique décoré de pierres brillantes en argent, gris et le noir.

Cela peut vous intéresser : “Pas une blague” Christian Nodal ne chante même pas avec Danna Paola

JLo les utilise généralement lorsqu’il fait une pause entre chacun de ses projets car ce n’est pas la première fois qu’on voit cet accessoire spécifique.

D’après ce que l’on peut distinguer dans les deux images, elle a commencé à travailler très tôt jusqu’à la tombée de la nuit, en raison des ombres que l’on voit derrière elle et de son beau teint.

A lire aussi : Charmes juste devant, Demi Rose les expose dans un beau vêtement

A chaque fois que Jennifer a un grand projet à sa porte, elle a tendance à le montrer sur son compte Instagram, que ce soit dans son feed ou ses stories, elle partage un peu du contenu que nous apprécierons plus tard, ce ne serait pas étrange si justement ces photos qu’elle a elle-même partagées sur Instagram.

A ce jour, la chanteuse et femme d’affaires compte 3 130 publications sur l’application Instagram et il y a quelques jours elle a atteint 170 millions de followers, quant à Twitter, où elle aurait pu aussi partager les photos, elle compte 45 millions de followers.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Peut-être pensez-vous que ces montants sont exorbitants, cependant nous ne doutons pas qu’en réalité elle a deux fois et même trois fois plus de fans à travers le monde, car toutes les personnes qui la connaissent et apprécient à la fois sa musique et ses films n’ont pas de réseau .social ou le suivre.

Il y a même d’autres célébrités qui ont décidé il y a quelques mois à peine d’ouvrir des comptes sur Instagram, évidemment elles ont tout de suite réussi à avoir plus d’un million de followers, deux cas célèbres sont ceux de Jennifer Aniston et Johnny Depp.