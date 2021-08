Jennifer Lopez porte une robe composée de quelques bretelles

La rappeuse et chanteuse de BLACKPINK Lisa a partagé une nouvelle bande-annonce visuelle avant la sortie d’elle premier album solo LALISA. L’album arrive le 10 septembre via YG Entertainment et Interscope Records. Dans la bande-annonce, Lisa est trempée de teintes rouges et positionnée au centre d’une tempête. Bien qu’aucune musique n’ait été taquinée dans le […] More