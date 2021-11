Jennifer Lopez porte une robe de mariée pour la performance des American Music Awards

Jennifer Lopez était en mode nuptiale ce week-end, et même si c’était probablement plus de relations publiques que là où se trouve son cœur en ce moment – il devait Ben Affleckattention !!!

J Lo était l’un des nombreux actes solo dimanche aux American Music Awards, et son choix de garde-robe était intéressant … optant pour une robe de mariée complète, avec un voile élaboré.

Elle a rapidement changé de tenue en chantant « On My Way » de son nouveau long métrage, « Marry Me » – qui parle de son mariage avec Owen Wilson – donc, la robe était clairement destinée à brancher le prochain film.

Pourtant, cela pourrait être vu sous un autre jour … surtout compte tenu de la façon dont les choses se passent bien entre elle et Ben. Ils sont publics depuis environ 6 mois maintenant, et sont jamais trop loin l’un de l’autre l’un de l’autre pendant trop longtemps.

Dans cet esprit, vous pourriez tout à fait voir la vitrine de cette mariée comme un indice de quelque chose de plus. Et, quand on considère ce que Jen a dit au Today Show la semaine dernière à propos de la possibilité de se remarier… une raison de plus pour croire qu’elle est prête pour le mariage #4.

« Tu me connais, je suis un romantique. » -@JLo à @hodakotb pour savoir si elle envisagerait de se remarier pic.twitter.com/kvpimNZp36 – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 18 novembre 2021 @TODAYshow

Elle a dit Carson Daly – lorsqu’on lui a posé des questions sur la perspective de marcher à nouveau dans l’allée – qu’elle ne l’exclurait pas, vous savez … vu à quel point elle est une romantique classique et tout.

Regarde bien, BA… tu regardes peut-être ta future femme ici !