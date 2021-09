1/4

Jennifer Lopez s’appelle aussi JLo | PA

Jennifer Lopez captive toujours dans ses concerts | .

JLo est actuellement en couple avec Ben Affleck | efe

Encore une fois le chanteur et actrice Jennifer Lopez a surpris plus d’un de ses followers, il ne fait aucun doute que le style que vous décidez de porter fera toujours ressortir immédiatement n’importe quelle tenue, tout comme avec certains jeans et bottes.

Sans aucun doute, l’ex-femme du chanteur Marc Anthony a conquis des millions d’internautes et ceux qui assistent à ses concerts, qui finissent toujours par tomber un peu plus amoureux de Jennifer Lopez.

Ceci non seulement grâce à ses chansons et surtout les danses qui l’inspirent à faire comme elle, mais à cause de ses tenues, dans chacune de ses présentations elle finit toujours par rendre le public fou.

A chaque fois que l’on parle de cette belle célébrité, elle est immédiatement associée au glamour, cela s’applique à tout type de tenue qu’elle porte comme elle l’a fait cette fois avec un jean un peu déchiré, un top et des bottines.

Esta publicación la compartieron en una cuenta de Instagram, fanáticos de la bella estrella de Hollywood, ella está sentada en el piso con sus piernas ligeramente abiertas, mientras usa unos jeans y sus botas que parecen estilo industriales en color negro resaltan de inmediato a la vista de tous.

Jennifer Lopez porte une tenue coquette avec un jean et des bottes | Instagram

En haut elle porte également un débardeur blanc que si elle l’avait porté sous un autre angle, ses charmes se verraient sûrement un peu plus, elle porte également un pull en tricot de couleurs, gris, blanc, noir et marron.

Ses beaux cheveux comme d’habitude les portaient lâches et avec suffisamment de volume, ce style particulier l’a toujours caractérisée.

Ce style curieux qu’il a décidé de porter, pour certains fans cela les aura immédiatement rappelés dans sa chanson”Jenny Du Bloc“Lancé en 2002, en fait dans la vidéo officielle de cette chanson, il a joué aux côtés Ben affleck, à l’époque ils étaient en couple.

Les deux se sont séparés en 2004 et après 17 ans, ils se sont remis ensemble, pratiquement immédiatement après avoir Jennifer Lopez a annoncé sa séparation avec Álex Rodríguez, avec qui il a eu une relation de 4 ans.

Lorsqu’elle a sorti cette chanson elle était déjà bien connue, mais assez critiquée car elle commençait à montrer son goût pour les choses chères et le glamour, elle a donc décidé de sortir ce single où elle a montré que malgré tout son succès elle était toujours la fille du Bronx.

Ainsi, la chanteuse interprète de Ramona dans le film Hustlers, a commencé à s’appeler aussi «La Diva du Bronx“.

C’est le 10 janvier que ladite publication a été partagée, il ne serait pas surprenant que parmi ses 2 980 publications nous retrouvions cette même photo, car JLo partage généralement le contenu que ses propres fans prennent pour la publier.

Jennifer compte actuellement 178 millions de followers sur Instagram, pour le moment les comptes de réseaux sociaux et les pages de fans de la belle actrice sont inconnus, mais ce ne serait certainement pas une surprise s’il y en avait des centaines.

Grâce à la popularité qu’elle a acquise depuis 1986, année où elle a commencé sa carrière, la chanteuse, actrice, mannequin et femme d’affaires parvient à occuper n’importe quel endroit où elle se rend pour donner un concert, Lopez fait partie d’une guilde d’artistes sélect qui réussir à la rendre folle.

Avec plus de 35 ans de carrière cette belle et célèbre célébrité est une icône de la musique et du cinéma, saviez-vous que la chanteuse a un record Guinness, ayant un film et un album numéro un lors de la première semaine de sa sortie.

Ces projets étaient “The Wedding Planner” avec Matthew McConaughey et “J.Lo” son deuxième album, tous deux sortis en 2001.