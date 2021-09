in

Jennifer Lopez prend un bain de soleil dans un maillot de bain mignon et moulant | PA

Une fois de plus, les charmes ultérieurs de Jennifer Lopez sont devenus les protagonistes d’une publication dans laquelle la chanteuse et actrice a ses charmes ultérieurs en vue, se prélassant au soleil sur une maillot de bain noir.

Étant l’une des personnalités les plus importantes de l’industrie de la mode, de la musique et d’Hollywood, elle a continuellement tendance à faire les gros titres des grands médias, surtout en ce qui concerne sa silhouette.

Cette beauté et célébrité d’origine américaine et d’origine portoricaine, a une fois laissé ses charmes en tant que protagoniste d’un photo.

A chaque occasion que Jennifer Lopez apparaît portant son silhouette exquise, Cette beauté a tendance à montrer n’importe quelle partie de son corps, en particulier ses charmes de dos, comme c’est arrivé sur cette photo.

Dans l’image, nous voyons JLo comme l’interprète de “Sur le plancher“, allongé sur une couchette face contre terre en train de bronzer.

Lopez porte un maillot de bain deux pièces noir dans la première image qui fait partie de quatre images où elle apparaît à côté de son ancien partenaire.

Grâce à la position dans laquelle se trouve la belle femme d’affaires, elle a laissé transparaître ses charmes ultérieurs, car son maillot de bain se perd parmi ses charmes, d’autant plus que cette partie de son corps est considérée comme la meilleure d’elle, selon ses millions de fans. .

Grâce à ses cheveux, elle le porte lâche et un peu duveteux c’est qu’elle n’a pas montré ses charmes supérieurs, cependant elle donne une touche unique et coquette à l’image.

Sur Instagram Jennifer Lopez est constamment tombée amoureuse de ses fans grâce à son contenu, non seulement à cause du fait qu’elle publie des photos et des vidéos en maillot de bain, mais aussi parce qu’à certaines occasions elle est apparue sans aucun vêtement, bien qu’en réalité ceux-ci ont été peu d’occasions.

Actuellement, le petit ami actuel et peut-être la future fiancée de l’acteur Ben Affleck compte 175 millions de followers sur son compte Instagram officiel.

Sur les photos suivantes de la publication, elle apparaît aux côtés de son ex-fiancé Álex Rodríguez et où malgré elle a l’air très heureuse, cela ne se compare pas à son visage ces derniers jours aux côtés de l’acteur américain Ben Affleck avec qui elle avait 17 ans. il y a et encore pendant quelques mois.