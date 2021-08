Jennifer Lopez prête à se produire à l’événement en direct Global Citizen

Jennifer Lopez revient dans sa ville natale de New York pour monter sur scène lors d’un événement organisé par Global Citizen. L’organisation a annoncé lundi que la chanteuse, actrice et entrepreneur superstar se produirait sur la Great Lawn à Central Park le 25 septembre, dans le cadre de leur prochain événement Global Citizen Live.

“Mme. L’implication de Lopez dans Global Citizen Live est une merveilleuse progression par rapport à notre partenariat lors de la campagne Vax Live, de l’événement et de la diffusion aux heures de grande écoute », a déclaré Katie Hill, SVP, Global Citizen, dans un communiqué. « Avec son aide, nous avons pu obtenir 26 millions de doses de vaccin COVID-19, mais notre travail pour l’équité vaccinale se poursuit alors que la pandémie continue de se propager. Nous sommes ravis d’accueillir Jennifer Lopez sur notre scène de Central Park le 25 septembre pour continuer notre impact ensemble. »

L’événement Global Citizen Live servira de moment d’unité à travers six continents. Selon un communiqué de presse, des célébrités et des personnalités publiques à Lagos, Rio de Janeiro, New York, Paris, Londres, Séoul, Los Angeles, Sydney et bien d’autres appelleront les gouvernements, les entreprises et les philanthropes à « prendre de nouveaux engagements pour défendre la planète. et vaincre la pauvreté, en se concentrant sur le changement climatique, l’équité en matière de vaccins et la famine.

Lopez s’en va une performance entraînante lors de l’investiture du président Biden en janvier. Après la prestation de serment du vice-président Harris et quelques minutes avant que le président Biden ne prête serment, Jennifer Lopez a interprété un medley de “This Land is Your Land” et “America the Beautiful” – avec un clin d’œil à son tube de 1999 ” Faisons du bruit.

À son arrivée à Washington, DC, l’artiste a partagé une photo avec des membres de l’armée, tweetant : « Quel honneur de passer quelques instants avec ces braves hommes et femmes. Merci pour votre service et votre sacrifice. Je vous honore aujourd’hui et tous les jours. Demain, je chante pour vous et pour tous les Américains.

