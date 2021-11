Jennifer Lopez, quel est votre plat préféré ? ce n’est pas un régime

Jennifer Lopez, son fast-food préféré 3 ans sans en manger | PA

Comme vous le savez bien Jennifer Lopez possède une silhouette enviable, ceci grâce à l’exercice et un régime strict, cependant parfois elle succombe aux tentations, elle sait ce que son repas préféré Et ce n’est pas un régime !

Quand on parle de cette célèbre actrice, il est inévitable de ne pas souligner deux choses aujourd’hui, l’une son âge de 52 ans et la seconde sa silhouette exquise.

Ce n’est un secret pour personne que Jennifer Lopez Elle est propriétaire de l’une des figures les plus belles et les plus marquées, en plus d’être naturelle dans toute l’industrie, ses courbes hypnotisent tous ceux qui les voient, notamment dans une scène de Hustlers où elle danse la pole dance.

Il convient de mentionner que la chanteuse interprète de « On The Floor » est une femme assez disciplinée, non pas pour cette raison qu’elle a tout un empire dans l’industrie non seulement du cinéma et de la musique, maintenant aussi en tant que femme d’affaires avec sa ligne de vêtements et le soin de la peau.

Malgré sa discipline constante à certaines occasions, JLo, comme toute autre personne, a tendance à se laisser aller à certains goûts, en ce qui concerne son alimentation.

Jennifer Lopez et sa nourriture non diététique préférée | .

Sans aucun doute, ce plat est son préféré, comme elle l’a indiqué dans une interview pour Entertainment Tonight, ce qu’elle avait acheté était de la restauration rapide !

Quelque chose qui caractérise les Américains est la consommation d’une chaîne de restauration rapide qui est rapidement devenue populaire dans le monde entier.

On parle de McDonalds, Jennifer Lopez avait 3 ans qui n’a pas mangé de double cheeseburger et beaucoup de ketchup, c’est ce qu’elle a demandé lorsqu’elle s’est produite aux American Music Awards.

Une fois sa présentation terminée et à la retraite, elle a décidé de s’attribuer un prix, grâce à son entraînement intensif et comme elle l’a elle-même mentionné, à quel point elle s’était bien comportée.

Il semble que McDonalds soit irrésistible même pour la Diva du Bronx, même si c’est une belle récompense qui a été décernée après tant d’efforts pour sa présentation.

Peut-être que pour beaucoup, ce serait quelque chose de difficile de tenir autant d’années sans essayer un hamburger ou une pomme de terre de cette chaîne de restauration rapide, ce n’est pas pour rien que Jennifer Lopez est propriétaire d’une figure spéciale.

Actuellement, son petit-ami Ben Affleck a peut-être été contaminé par son énergie et l’envie de faire de l’exercice de sa belle petite amie qui s’entraîne tous les jours, ce qui serait l’un des meilleurs exemples à suivre en couple.