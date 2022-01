Jennifer Lopez quitte Gran Canaria en raison d’infections au Covid

Jennifer Lopez quitte le plateau d’enregistrement en raison d’infections | PA

Célèbre artiste américain d’origine portoricaine Jennifer Lopez a dû se retirer du plateau d’enregistrement de son nouveau film à Gran Canaria, en raison de contagion du virus qui a causé la pandémie il y a un peu plus de deux ans.

L’interprète de « On The Floor » Jennifer Lopez enregistrait son nouveau film pour la plateforme Netflix intitulé « La mère« Cependant, en raison du fait que plusieurs membres de l’équipe de tournage sont tombés malades, il a pris la décision de quitter les lieux.

Depuis quelques semaines que JLo avait voyagé en Espagne pour commencer l’enregistrement de ce nouveau projet, c’est précisément pour cette raison que le chanteur a dû se séparer à nouveau de Ben Afleck.

Apparemment, c’était quelque chose d’imprévu, sûrement pour éviter une contagion, puisque certains acteurs avaient été positifs, il a décidé de mieux se retirer d’Espagne.

Les médias locaux étaient chargés de partager les nouvelles de Jennifer Lopez, bien que ce qui s’est passé, c’est que Netflix a décidé d’annuler les enregistrements, ceci pour éviter plus d’infections parmi les membres de l’équipe d’enregistrement.

Jennifer Lopez est en mouvement constant, avec plusieurs projets en même temps | PA

En plus de Jennifer Lopez d’autres noms d’importantes célébrités hollywoodiennes comme le Mexicain Gael García Bernal, Omari Hardwick et Joseph Fiennes, mais évidemment le nom qui ressort le plus est celui de l’ex-femme de Marc Anthony.

Pour le moment, aucun autre détail du projet n’a été partagé, la date à laquelle les enregistrements seront renouvelés est inconnue, mais avec les épidémies constantes qui apparaissent dans le monde, cela pourrait prendre un peu plus de temps.

Puisque la production avait prévu de faire d’autres enregistrements dans différentes villes d’Europe, ce qui prendra apparemment plus de temps, puisque le film se déroule dans un environnement caribéen.

Dans l’intrigue de « La Mère », nous trouverons l’histoire d’une femme qui s’est retirée de la « mauvaise vie », car dans le passé elle s’est consacrée à tuer certaines personnes, pendant ce temps elle a eu une fille qu’elle a décidé abandonner pour adoption.

Des années plus tard, comme toute mère, elle veillait sur sa fille, qui à 13 ans l’avait apparemment privée de sa liberté, alors le personnage de JLo décide de sauver sa fille et de chercher qu’elle se porte bien, ce film sera sûrement du plus excitant.

Malgré les infections, de nombreuses personnes ont présenté des symptômes légèrement plus légers, car la grande majorité des personnes ont déjà les deux vaccins et même un rappel.