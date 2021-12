Jennifer Lopez réagit aux commentaires de Ben Affleck sur Jennifer Garner

Jennifer se tient à côté de Ben (Photo : Invision/AP)

Jennifer Lopez a répondu aux affirmations selon lesquelles elle était » bouleversée » par les commentaires controversés de son petit ami Ben Affleck au sujet de son ex-femme Jennifer Garner.

L’acteur de Batman a été critiqué après avoir parlé de son ancien mariage avec Garner, qui s’est terminé en 2015, dans une interview avec Howard Stern.

Ben, 49 ans, a expliqué qu’il avait commencé à boire alors que leur relation s’effondrait et beaucoup l’ont interprété comme l’acteur attribuant son alcoolisme à Garner, avec qui il partage trois enfants.

Des sources ont ensuite allégué que sa petite amie actuelle, Lopez, 52 ans, était “ p****d » à propos de ses remarques et “ ne voulait pas être entraînée » dans la controverse simplement parce qu’elle sortait avec lui.

L’initié a déclaré à Page Six: « Elle a rencontré Jennifer Garner. Elle essaie d’apprendre à la connaître, elle et les enfants de Ben. C’est imprudent et cavalier de sa part.

Cependant, Lopez a maintenant critiqué les affirmations et a déclaré à People: «Cette histoire n’est tout simplement pas vraie. Ce n’est pas ce que je ressens. Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Ben en tant que père, coparent et personne.

Ben a été accusé d’avoir insulté son ex-femme Jennifer Garner (Photo: WireImage)

Dans son interview avec Stern, Ben a déclaré qu’il se sentait « piégé » dans son mariage de neuf ans avec l’actrice d’Alias ​​Garner et a suggéré que leur relation troublée était la raison pour laquelle il s’était tourné vers l’alcool.

« Je serais probablement encore en train de boire. C’est en partie pourquoi j’ai commencé à boire… parce que j’étais piégé. J’étais pris au piège. Vous savez, j’étais comme, je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas heureux. Que fais-je? Et ce que j’ai fait, c’est boire une bouteille de scotch et m’endormir sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution », a-t-il déclaré.

Cependant, Ben a abordé plus tard la tempête de critiques qu’il avait reçue à la lumière de l’interview et a insisté sur le fait qu’il ne dénigrait pas son ex.

L’acteur de Pearl Harbor a déclaré à Jimmy Kimmel: » J’avais expliqué à quel point nous nous respections les uns les autres et à quel point nous nous soucions les uns des autres et de nos enfants et les mettons en premier. Et a fouillé nos affaires.

Jennifer et Ben ont ravivé leur romance plus tôt cette année (Photo: AP)

«Et ils ont dit que j’avais blâmé mon ex-femme pour mon alcoolisme et que j’étais piégé dans ce mariage et que j’ai juste fait de moi le pire, le plus insensible, le plus stupide et le plus horrible des gars. Ce n’est pas vrai. Je ne le crois pas. C’est exactement le contraire de qui je suis. Ce que je crois et je ne voudrais jamais que mes enfants pensent que je dirai un jour du mal de leur mère.

Ben et Garner, 49 ans, partagent trois enfants ; Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, neuf ans.

Il a ravivé sa romance avec Lopez plus tôt cette année plus de 17 ans après leur séparation. Le couple s’est fiancé en 2002, mais a annulé leur mariage quelques jours avant la cérémonie avant d’annoncer leur rupture peu de temps après.

Ailleurs dans son interview avec Shock Jock Stern, Ben a admis qu’il hésitait à se remettre avec Lopez pour le bien de ses enfants.

