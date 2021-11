Jennifer Lopez relance le concert All I Have in Hall of Fame

Jennifer Lopez se souvient d’un de ses succès au Temple de la renommée | .

Pour des millions de personnes, écouter la diva du Bronx Jennifer Lopez chanter et danser en même temps est devenu l’un de leurs plus grands rêves, alors quand elle partage des vidéos ou des photos de ses présentations, ils ont des réactions immédiates comme dans Rock and Roll. Temple de la renommée.

Dans cette présentation, la chanteuse, actrice, mannequin et femme d’affaires coquette a interprété l’un de ses plus grands succès en musique, nous parlons de « Tout ce que j’ai« , n’étant pas ce la première fois qu’il revient s’en souvenir ce mois-ci.

Car dans une collaboration qu’il a faite avec la marque Coach il y a quelques jours, il se souvenait précisément de la vidéo officielle de cette mélodie au début du mois, car dans une scène de la vidéo il apparaît portant des valises ou des sacs de la marque alors maintenant avec sa collaboration, il a fait référence à cette scène.

Sûrement à cause de ça Jennifer Lopez Il a décidé d’interpréter cette mélodie pour promouvoir indirectement la marque Coach avec ses valises, puisque ce beau et surtout luxueux bagage a été lancé comme une ligne spéciale pour les cadeaux de Noël.

Si vous avez gardé un œil sur la petite amie actuelle de Ben Affleck, vous savez que fin octobre il a participé à ce grand événement, où il a eu l’occasion d’interpréter plusieurs de ses chansons d’antan qui apparemment ne se démodent pas. .

Ce qui a le plus impressionné dans sa présentation, c’est qu’il a joué aux côtés de LL Cool J avec qui il avait initialement interprété la chanson il y a 12 ans dans sa vidéo officielle, alors l’excitation des fans a fait rugir la scène après la joie de les revoir ensemble.

La tenue que je portais Jennifer Lopez C’était le costume deux pièces noir avec une énorme veste bleue de la célèbre marque italienne Dolce & Gabbana, avec qui il travaille depuis quelques mois en portant ses créations impressionnantes.

Ce n’est pas une nouveauté que de grandes marques la sollicitent pour collaborer avec elles, grâce à son succès et sa popularité elle a ce magnifique avantage de ressembler à une diva et à une princesse.

Cela fait 10 heures que JLo a partagé cette publication sur Instagram, étonnamment, il compte déjà plus d’un million 800 000 reproductions et 4 224 commentaires au total, les commentaires et les reproductions continueront d’augmenter au cours des premières 24 heures.