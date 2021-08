Jennifer Lopez rend la voiture qu’lex Rodríguez lui a offerte !

in

Jennifer Lopez rend la voiture qu’Álex Rodríguez lui a offerte ! | .

Certainement l’expression “tableau vierge” s’applique à Jennifer Lopez dont il a récemment été mentionné qu’elle avait décidé d’éliminer toute trace de son ex-petit ami et fiancé. Alex Rodriguez, on dit que le chanteuse et actrice il a récupéré une luxueuse voiture de sport.

Ceci est dû à un photo que l’expelotero a partagé, où il apparaît à côté de plusieurs voitures, l’une d’elles a immédiatement attiré notre attention, car elle nous a immédiatement rappelé où nous l’avions vu.

Bien qu’il soit à noter que la belle célébrité hollywoodienne n’aurait pas besoin de le faire étant donné que ce beau spécimen, nous parlons d’un Porsche cabriolet de couleur rouge qu’à l’époque le couple s’est vanté à plusieurs reprises, précisément sur leurs réseaux sociaux.

Selon le portail TV Notes, ils affirment que cette voiture est celle qu’Alex a offerte à Jennifer il y a deux ans, à l’âge de 50 ans, grâce à sa stabilité économique il a la chance d’offrir ce type de cadeaux, notamment aux Diva du Bronx.

On a beaucoup dit que Rodríguez avait prévu de reconquérir la belle chanteuse une fois leur relation terminée, mais apparemment, il était en avance. Ben affeck, dont elle est aujourd’hui considérée comme très heureuse et surtout amoureuse.

A plusieurs reprises les internautes eux-mêmes ont fait des comparaisons avec des photos, de sa relation avec Álex Rodríguez et Ben Affleck, c’est avec le second avec qui l’interprète de “I’m Real” a été aperçue plus radieuse.

Le chanteur voulait sûrement se débarrasser de toute trace de dominicain, puisqu’il y a quelques jours il a supprimé chaque publication Instagram où il apparaissait à côté de lui, par contre ARod n’a fait aucun mouvement jusqu’à présent, nous continuons toujours à voir du contenu de lui avec le chanteur.

La photo que l’ex-joueur de baseball a partagée date d’il y a 2 jours, dans sa description l’homme d’affaires mentionnait “Je suis super réaliste”, la publication a été faite via son compte Instagram officiel.

Bien que JLo n’ait aucune intention d’avoir le moindre souvenir de son ex-fiancé, on dit que jusqu’à présent elle a toujours la bague de fiançailles qu’elle lui a offerte en 2019.

Il y a ceux qui affirment qu’il a une valeur de plus de 1 à 5 millions de dollars, les montants sont entre ces chiffres, pour le moment la valeur officielle est inconnue, ils le garderaient sûrement secret.