Jennifer Lopez ressemble à ça, son beau visage vient de se lever

Quelque chose qui devient coutumier parmi les stars du divertissement, c’est de montrer son visage sans une goutte de maquillage comme Jennifer Lopez l’a fait récemment dans un style séduisant et saisissant. vidéo.

Ce n’est pas la première fois qu’une personnalité célèbre nous propose ce type de contenu sur ses réseaux sociaux, notamment la chanteuse et interprète de « Sur le plancher« Il l’a fait avec un but.

Jennifer Lopez Non seulement elle a montré son beau visage et a décidé de ravir ses fans avec un café aromatique et délicieux, mais elle a partagé son secret pour garder sa beauté et sa peau ferme sur son visage.

A partir d’un certain âge il faut commencer à prendre soin de sa peau, notamment sur le visage et le cou, là où l’âge est le plus perceptible, comme vous pouvez le voir, certaines célébrités optent pour des arrangements esthétiques, mais dans le cas de Jlo il prend prendre soin de sa peau avec des crèmes.

Dans sa vidéo, elle apparaît vêtue d’un peignoir prêt à partager le secret de sa beauté, précisant que l’eau et le café y étaient aussi pour beaucoup, elle l’a dit comme une blague.

Comme tu le sais Jennifer Lopez La petite amie de l’acteur Ben Affleck, en plus d’être une artiste impressionnante, est également une femme d’affaires bien connue, elle a lancé il y a quelques mois une ligne de soins de la peau, qu’elle utilise elle-même et montre les résultats avec sa propre peau.

Le 21 juillet, elle a partagé cette vidéo qui est sans doute une démonstration étant donné que Jenny From The Block montre sa routine beauté quotidienne, montrant chacune des crèmes et sérums qu’elle utilise pour paraître plus radieuse.

Sa publication compte déjà 18 millions 257 mille 583 vues en plus de 26,8 mille commentaires, certains se demandant où acheter leurs produits.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Ce nombre de reproductions est impressionnant car tout le monde aimerait avoir non seulement le corps de Jennifer Lopez mais aussi sa peau et paraître plusieurs années plus jeune.

Wow ça y est… Votre douche est une machine à remonter le temps. C’est pourquoi il ne vieillit pas », a commenté un fan.

Bien que la chanteuse ait l’air extrêmement jeune, il est impossible d’arrêter le temps qui passe, cependant, il est possible de vieillir avec grâce et élégance ce que cette beauté américaine de 52 ans a fait précisément.