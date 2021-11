Jennifer Lopez sans son soutien-gorge ne porte qu’une chemise et des bottines

Jennifer Lopez ne porte que des bottines avec un chemisier blanc ouvert | PA

Quelque chose qui a toujours caractérisé la petite amie actuelle de Ben Affleck est son tout nouveau style vestimentaire, Jennifer Lopez n’est pas connue pour rien comme la Diva du Bronx, elle est apparue sur une photo avec un chemise blanche ouverte et une paire de chaussons.

Pour la belle célébrité de la musique et du cinéma de 52 ans, montrer sa silhouette parfaite n’a pas été un problème pour elle au fil des ans, Jennifer Lopez Il n’a cessé de faire de l’exercice et d’améliorer ses courbes caractéristiques.

Tout prétexte pour montrer sa beauté est toujours valable, en plus du fait que ses plus de 184 millions de followers sont fascinés de la voir en continu, cette fois il semble qu’elle était en séance photo, car ce n’est pas n’importe quelle photo.

Cela peut vous intéresser : Netflix et ses avant-premières du week-end

Il convient de mentionner que pour JLo, toute photographie dans laquelle elle apparaît doit toujours être parfaite, tout comme tout ce qui l’entoure, non seulement au travail mais aussi à la maison, les quelques occasions où elle a partagé du contenu où son manoir apparaît cela semble parfait et sans défaut.

Jennifer Lopez ne porte que des bottines avec un chemisier blanc ouvert | .

Il semble que l’interprète de « On The Floor » avec Pitbull, malgré sa tenue impeccable, ce qu’elle faisait en réalité la promotion de la belle paire de bottines que je portais.

Le design de ces chaussures a un imprimé animal en beige, elles ont un talon fin et se terminent par un bout pointu, sans plate-forme donc elles les rendent assez coquette, la hauteur est un peu au-dessus de leurs chevilles.

Jennifer Lopez Elle posait assise sur un marchepied de couleur rouge et ses bras reposaient précisément sur son lit avec des draps blancs un peu dénoués ; Ses beaux cheveux étaient un peu courts et crépus, ce qui la rendait menaçante et coquette.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

En plus de cette photo coquette, une deuxième a également été partagée dans la même publication, dans la suivante elle porte une tenue plus décontractée avec des chaussures de tennis blanches, elle porte un jean, un débardeur blanc et un cardigan brodé blanc avec du noir détails, ses cheveux sont les mêmes que ceux de la première photo.

C’était le 1er septembre 2020 lorsqu’elle a partagé cette publication, vous savez sûrement déjà que la femme d’affaires, chanteuse et mannequin a une ligne de chaussures et de vêtements qui est distribuée dans certains magasins au Mexique, sûrement aux États-Unis nous les trouverons aussi .