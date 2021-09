Jennifer Lopez se produit au Global Citizen Live Concert, Ben Affleck Watches

Jennifer Lopez et Ben Affleck étaient tout au sujet du concert Global Citizen Live à New York … et elle a sauté sur scène avec une performance qui n’a certainement pas déçu.

Le concert faisait partie d’un événement mondial, organisé à Londres, Paris, Rio, Lagos, au Nigeria et dans la Grosse Pomme…

Billie Eilish, Jeu froid, Lizzo et Paul Simon tous joués à New York, mais J Lo a eu le plus de buzz alors qu’elle montait sur scène avec LL Cool J et Ja règle pour “Tout ce que j’ai” et “Je suis réel”. Elle a également chanté “If You Had My Love” et “Love Don’t Cost a Thing”.

Elle portait également un chapeau des Yankees de couleur or… intéressant étant donné sa rupture avec Une tige.

Le concert a duré 7 heures et a été un grand succès… bien meilleur que le concert pluvieux de Central Park l’été dernier, c’est sûr. Le ciel était plus clément samedi soir.