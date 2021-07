Jennifer Lopez, ‘Selena’ 10z virale

Trouvez un film avec notre liste hebdomadaire de films classiques, de films cultes, de festivals de films, etc., diffusés en ligne ou à venir dans un cinéma, un drive-in, un pop-up ou un toit près de chez vous.

« graffiti américain »

Où étiez-vous en 62 ? Ron Howard, Richard Dreyfuss, Harrison Ford, Paul Le Mat et Charles Martin Smith sont les vedettes de la comédie nostalgique du passage à l’âge adulte de George Lucas en 1973 à Modesto. Roadium Open Air Market & Drive-In, 2500 W. Redondo Beach Blvd., Torrance. 20 h le 15 juillet. 25 $ par voiture; billets également disponibles sur place. eventbrite.com

“Méfiez-vous d’une sainte putain”

L’alcool, la drogue et un réalisateur tyrannique font dérailler un film dans le drame sombre et comique de 1971 de Rainer Werner Fassbinder. Présenté en 35mm. Théâtre Secret Movie Club, 1917 Bay St., deuxième étage, centre-ville de LA 20 h 14 juillet. 16 $. secretfilmclub.com

« Eraserhead » avec « Mulholland Drive »

C’est sur le point de devenir étrange avec ce double projet de loi qui associe la fable troublante de 1977 du cinéaste David Lynch se déroulant dans un paysage d’enfer industriel avec son drame mystérieux surréaliste de 2001 se déroulant à Tinseltown. Jack Nance joue dans le premier, et Naomi Watts et Laura Harring dans le second. Présenté en 35mm. Secret Movie Club au Million Dollar Theatre, 307 S. Broadway, centre-ville de LA 11 h et 14 h 10 juillet. 16 $; achat à l’avance requis. secretfilmclub.com

« L’Exorciste : version étendue du réalisateur »

Une jeune fille (Linda Blair) a le diable à l’intérieur, le diable à l’intérieur, dans le thriller surnaturel de 1973 de William Friedkin basé sur le best-seller de William Peter Blatty. Avec Ellen Burstyn et Max von Sydow. Arena Cinelounge, 1625 N. Las Palmas Ave., Hollywood. Projection extérieure : 20 h 30 le 10 juillet. 27,50 $. Projection en salle : 20 h 15 le 13 juillet. 20 $. arenascreen.com

« Fitzcarraldo »

Klaus Kinski prend un autre tour en jouant le fou pour le réalisateur Werner Herzog dans le drame épique de l’auteur allemand de 1982 sur un baron du caoutchouc en mission Sisyphe pour construire un opéra au milieu de la jungle amazonienne. Brain Dead Studios, the Silent Movie Theater, 611 N. Fairfax Ave., LA 20 h 15 juillet. 12 $. studios.wearebraindead.com

“Hocus Pocus”

Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy incarnent un trio de sorcières qui ne font rien de bon à Halloween dans cette comédie fantastique de 1993 pour enfants réalisée par Kenny Ortega. Rooftop Cinema Club El Segundo, 1310 E. Franklin Ave., parking, El Segundo. 17 h le 9 juillet. 14,50 $-23,40 $; achat à l’avance requis. rooftopcinemaclub.com

De plus, le Rooftop Cinema Club présente le Drive-In à l’aéroport de Santa Monica, 3233 Donald Douglas Loop S., Santa Monica. 20 h 30 le 15 juillet. 32 $ pour deux, 45 $ pour trois ou plus; enfants de 8 ans et moins, gratuit; achat à l’avance requis. rooftopcinemaclub.com

“Méchantes filles”

Voyez si Gretchen peut en quelque sorte réussir à « aller chercher » dans cette comédie pour adolescents de 2004 écrite par Tina Fey et mettant en vedette Lindsay Lohan et Rachel McAdams. Will Rogers State Historic Park, 1501 Will Rogers State Park Rd., Pacific Palisades. 20 h 30 le 10 juillet. Admission générale, 23 $; gousses, 46 $-138 $. streetfoodcinema.com

« L’allée des cauchemars » avec « La grande horloge »

Le festival « Summer Weekend of Noir » du Hollywood Legion Theatre du film noir classique d’après-guerre démarre avec une double programmation qui présente la sombre fable de 1947 avec Tyrone Power suivie du thriller de 1948 avec Ray Milland. La Légion d’Hollywood au poste 43, 2035 N. Highland Ave., Hollywood. 16 $ à 22 $. 19h30 et 21h41. 9 juillet. hollywoodlegiontheater.com

“Histoire policière”

Jackie Chan dirige et joue dans ce film d’action de 1985 qui regorge de cascades folles de l’homme lui-même. Précédé par la courte comédie de 1992 « Flics » réalisée par et mettant en vedette la légende du cinéma muet Buster Keaton. Cinémathèque américaine à l’Aero Theatre, 1328 Montana Ave., Santa Monica. 19 h 30. 11 juillet. 10 $, 13 $. americancinematheque.com

“Séléna”

Jennifer Lopez donne une performance de star en tant que chanteuse Tejano bien-aimée mais malheureuse dans ce bio-drame de 1997 écrit et réalisé par Gregory Nava. Edward James Olmos, Constance Marie et Lupe Ontiveros sont également à l’affiche. Rooftop Cinema Club DTLA, quatrième étage à LEVEL, 888 S. Olive St., centre-ville de LA 20h30. 9 juillet 19,50 $-23,40 $; achat à l’avance requis; 18 ans et plus seulement. rooftopcinemaclub.com

“Certains l’aiment chaud”

Jack Lemmon et Tony Curtis en drag plus Marilyn Monroe en mode bombe maximale font de la comédie musicale du réalisateur Billy Wilder en 1959 l’une des comédies classiques de tous les temps. Cinémathèque américaine à l’Aero Theatre, 1328 Montana Ave., Santa Monica. 19 h 30 le 15 juillet. 10 $, 13 $. americancinematheque.com

« Filles qui travaillent »

UCLA Library Film & Television Archive présente le drame indépendant révolutionnaire de Lizzie Borden de 1986 sur la vie des travailleuses du sexe dans un bordel à New York. Salle de projection virtuelle de l’UCLA Film & Television Archive, à tout moment sur demande jusqu’au 11 juillet. Gratuit. cinema.ucla.edu

