Jennifer Lopez est connue aussi bien pour sa carrière d’actrice que pour sa musique. Elle a joué le rôle d’une femme de premier plan aux côtés de nombreux célibataires hollywoodiens, mais elle a déjà expliqué qu’elle travaillait avec la star de Blade, Wesley Snipes, et que l’expérience était inconfortable. Apparemment, Snipes voulait prendre leur romance à l’écran, hors écran. Les deux ont travaillé ensemble dans le film Money Train de 1995. Dans le film, Lopez joue le rôle de Grace Santiago, une agente de transport. Son personnage commence à développer des sentiments pour le personnage de Snipes, l’officier John Robinson. Les deux tombent amoureux l’un de l’autre et cela aboutit à une scène d’amour entre les deux.

Dans une interview, Lopez a expliqué à quel point l’expérience était horrible pour elle. Pour commencer, elle a dit que la scène n’était jamais dans le script et a été ajoutée à la moitié du tournage. Lopez ne croyait pas que la scène avait quoi que ce soit à voir avec le film, au lieu de cela, elle dit qu’elle pense que les producteurs l’ont ajoutée juste parce qu’ils voulaient une scène de sexe. Bien qu’elle ne nomme jamais l’acteur dans cette interview spécifique, sa femme soupçonne qu’elle parle de Money Train car elle note que c’était sa première scène d’amour dans un projet de film.

Elle dit que son homme principal l’a poussée à le faire : « C’était une grande star à l’époque, avec beaucoup d’influence, et je commençais tout juste », a-t-elle déclaré. « C’était ma grande pause. Et il m’a vraiment mis la pression. Il m’a dit que si la scène n’était pas assez chaude, mon rôle finirait sur le sol de la salle de montage. Et que ce serait mauvais pour ma carrière, comme je le ferais avoir la réputation d’être difficile à travailler.

Elle dit qu’elle se sentait mal à l’aise. « Alors nous l’avons fait, et c’était horrible. Nous étions tous les deux complètement nus, avec rien entre nous sauf une chaussette sur sa trique ! J’étais tellement naïf à l’époque. Je ne sais pas mieux », a-t-elle ajouté. « Donc, voici ce célèbre acteur, en gros, me frottant la jambe, grattant mes seins et les embrassant. C’était affreux. Je me sentais violé. J’ai juré que je ne travaillerais plus jamais avec lui. Il n’a pas trop bien fait ces derniers temps de toute façon… alors peut-être que c’est le karma! »

Elle a dit plus tard que Snipes voulait pousser la relation plus loin. Elle avait un petit ami à l’époque, dont elle dit que Snipes était au courant.