Jennifer Lopez s’exhibe avec Coach dans sa nouvelle campagne

Jennifer Lopez apporte de la nostalgie avec Coach et « All I Have » | .

« Bienvenue nostalgie » était quelque chose que Jennifer Lopez pensait sûrement arriver avec la rénovation, pour ainsi dire, d’une scène célèbre d’un vidéo qu’elle a enregistré en 2002, étant l’ambassadrice de Coach, elle a réussi à profiter de la publicité et à se mêler à certains travaux antérieurs.

Sans doute comme Kim Kardashian avec Fendi, la collaboration de Jennifer Lopez avec la marque américaine EntraîneurBien qu’elle soit ambassadrice, ils forment un duo impressionnant.

Le clip de « All I Have » dans l’une de ses scènes était celui qui a ravivé cette beauté d’origine portoricaine, le clip officiel de ce single est sorti en 2002, il faisait partie de l’album « This is Me … Puis », la même année, Ben Affleck et Jennifer Lopez sortaient ensemble.

Il y a deux jours sur la chaîne Coach, il a été partagé dans le cadre d’une nouvelle campagne publicitaire où Lopez participe à une vidéo qui dure 38 secondes et nous montre une partie de la vidéo officielle de JLo ainsi que les nouvelles scènes, nous la partagerons tout de suite avec vous.

Pour cette chanson Jennifer Lopez était en collaboration avec l’artiste invité : LL Cool J, qui sur les images vous pouvez voir qu’ils ont tous les deux eu une relation qui s’est très mal terminée, alors JLo a fini par déménager ailleurs en emportant ses affaires avec elle.

La vidéo originale de Jennifer a été partagée sur la chaîne de la chanteuse, à ce jour, elle compte 863 905 vues et compte également 22 844 commentaires.

Curieusement, les sacs et valises qu’il a décidé d’utiliser pour tout emporter provenaient précisément de la marque Coach, vous comprenez maintenant pourquoi il a décidé de revivre cette scène, car récemment une photo a été partagée où il apparaît en train de répéter la scène avec toutes ses valises sur le rue pendant qu’il neige.

Bien sûr, il y a quelques différences entre une scène et l’autre, bien que cette récente ait la même essence que la première, on voit ces images dans la campagne de la marque américaine intitulée « Give a Little Love ».

Curieusement, la première vidéo fait référence à une dure séparation pendant l’hiver, bien au contraire avec la nouvelle publicité où le protagoniste est extrêmement heureux « Parce que les icônes sont éternelles », apparaît dans la vidéo.

Cela fait référence au fait qu’après 19 ans depuis la sortie de cette vidéo, Coach et Jennifer Lopez continuent d’être deux grandes icônes de la mode et de la musique.

A coup sûr, offrir un sac à main de cette célèbre marque sera un excellent cadeau pour certains, d’autant plus que la Diva du Bronx se charge elle-même d’en faire la publicité.