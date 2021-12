Jennifer Lopez s’exprime après que Ben Affleck ait subi un contrecoup pour les commentaires de Jennifer Garner

Jennifer Lopez met fin aux informations selon lesquelles elle est en colère contre son petit ami Ben Affleck après les commentaires controversés de l’acteur sur son ex-femme, Jennifer Garner. La chanteuse « Let’s Get Loud » a déclaré à PEOPLE samedi que les informations circulant selon lesquelles elle était bouleversée par les commentaires d’Affleck n’étaient « tout simplement pas vraies », ajoutant au média: « Ce n’est pas ce que je ressens ».

Elle a ajouté à propos d’Affleck, avec qui elle s’est réunie plus tôt cette année après des fiançailles ratées au début des années 2000, « Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Ben en tant que père, coparent et personne. » Après sa séparation d’avec Lopez en 2004, Affleck épousera Garner en 2005, et les deux vont accueillir les enfants Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans, et leur fils Samuel, 9 ans, avant que leur séparation en 2015 et leur divorce en 2018 ne soient finalisés. .

La star de Tender Bar a suscité la controverse la semaine dernière sur The Howard Stern Show de SiriusXM, s’exprimant sur ses problèmes de toxicomanie liés à son mariage avec l’actrice d’Alias ​​et admettant qu’il se sentait « piégé » dans cette relation. « J’étais pris au piège. Vous savez, j’étais comme, je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas heureux. Qu’est-ce que je fais? Et ce que j’ai fait, c’était boire une bouteille de scotch et m’endormir le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution », a expliqué Affleck.

Le sentiment a suscité une réaction généralisée de la part de personnes qui pensaient qu’Affleck manquait de respect à Garner, alors Affleck a tenté de clarifier ses sentiments lors du Jimmy Kimmel Live de mercredi. « J’avais expliqué à quel point nous nous respections les uns les autres et à quel point nous nous soucions les uns des autres et de nos enfants et les mettons en premier », a-t-il déclaré à propos de la majorité de l’interview. « Et ils ont fouillé nos affaires. Et ils ont dit que j’avais blâmé mon ex-femme pour mon alcoolisme et que j’étais piégé dans ce mariage et qu’ils faisaient de moi le pire, le plus insensible, le plus stupide et le plus horrible des gars. »

« Ce n’est pas vrai. Je ne le crois pas. C’est exactement le contraire de qui je suis », a-t-il poursuivi à propos de ce qui se disait à son sujet sur les réseaux sociaux, notant qu’il voulait tirer une ligne quand il s’agissait de parler de son famille. « Ce que je crois et je ne voudrais jamais que mes enfants pensent que je dirai jamais un gros mot à propos de leur mère. »