Jennifer Lopez s’habille en mariée, se prépare-t-elle pour son mariage ?

Jennifer Lopez s’habille en mariée et ses fans s’enthousiasment | PA

La chanteur et interprète de « On The Floor » Jennifer Lopez l’a montré une nouvelle fois avec une magnifique robe de mariée, beaucoup de ses fans pensaient qu’elle préparait son mariage avec Ben affleck Est-ce vrai?

Depuis que Jennifer Lopez et Ben Affleck sont redevenus un couple après 17 ans de séparation, leurs fans en plus de raviver le surnom de » Bennifer « , ont immédiatement commencé à penser à le voir ensemble déjà marié, car leurs plans l’étaient avant de se terminer en 2004.

Le couple de célébrités hollywoodiennes est l’un des plus aimés et admirés du milieu, pour cette raison de l’émotion de les revoir ensemble, car étant côte à côte, leurs visages s’illuminent.

C’est sur ses réseaux sociaux qu’il a partagé un contenu dans lequel il portait une magnifique robe de mariée, il l’a récemment rendu public.

Pourtant, loin d’être enthousiasmés par un mariage avec Ben Affleck, ses fans ont compris que c’était pour promouvoir son nouveau film dans lequel il apparaîtra aux côtés d’Owen Wilson, dans ce nouveau film le chanteur colombien Maluma apparaîtra également.

Le titre du film est « Marry Me », l’intrigue parle d’une chanteuse de musique pop comme elle, qui après avoir découvert une infidélité de son partenaire par vengeance décide d’épouser un parfait inconnu.

Il y a deux jours Jennifer Lopez Elle a partagé une partie de la bande-annonce sur son compte Instagram officiel, bien que l’officiel, comme elle l’a mentionné, sortira dans une journée, ce jeudi 18 novembre.

Apparemment, la vidéo a beaucoup aimé ses fans, pour le moment elle compte déjà plus de 600 000 reproductions et bien que certains aient été déçus de penser que c’était Ben Affleck avec qui elle se marierait, l’émotion de la voir dans un nouveau film est la même excitant.

À plus d’une occasion, nous avons vu Jennifer Lopez dans des films cinématographiques liés à un mariage, où elle a été la protagoniste, chacun d’eux est devenu un succès, en fait avec The Weeding Planer, elle a remporté un record Guinness.

Ce record montre qu’il a réussi à avoir à la fois un film et un album en premier lieu pendant les premières semaines de ses sorties, qui étaient apparemment simultanées, cela a sûrement été récompensé en 2001, l’année de leur sortie.