Jennifer Lopez surprend les fans avec un maillot de bain de la plage

Jennifer Lopez surprend les fans avec un maillot de bain de plage | .

La chanteuse, actrice et la femme d’affaires Jennifer Lopez sont apparues dans une vidéo coquette où elle est extrêmement belle, vêtue d’un maillot de bain vert qui a volé plusieurs soupirs, alors qu’elle pratiquait un sport nautique bien connu.

Jennifer Lopez a conquis des millions grâce à sa musique, ses chansons continuent d’être l’une des plus populaires et préférées des internautes.

Ses fans recherchent en permanence du contenu qu’ils peuvent partager sur leurs réseaux sociaux respectifs, ayant des centaines de comptes créés en son honneur, c’est l’un d’entre eux donc il a plus d’adeptes et est populaire pour le contenu.

Précisément dans un compte rendu de leurs fans, ils ont partagé une vidéo séduisante où elle apparaît vêtue de ce maillot de bain vert gazon séduisant, l’interprète de “On The Floor” de 52 ans utilise un longboard.

C’était le 7 janvier que cette vidéo a été partagée sur Instagram, étonnamment Jennifer Lopez Le 11 janvier, il a partagé une publication sur son compte Instagram officiel où quatre jours plus tard, ses fans étaient étonnamment en avance sur la Diva du Bronx.

Jennifer Lopez surprend les fans avec un maillot de bain de plage | Instagram

Contrairement au compte fan de JLo, la publication de la petite amie actuelle de Ben Affleck compte plus de 3 486 531 cœurs rouges, alors que la page fan n’en compte que 14 918.

La chanteuse et actrice était très concentrée en utilisant ce maillot de bain sexy à col licou, avec ce design qui met en valeur ses courbes, presque à la fin de la vidéo Jennifer Lopez se tourne vers la caméra et danse un peu coquette.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

La chanteuse et star du film “Hustlers” compte plus de 178 millions de followers sur son compte Instagram, elle est actuellement en couple avec l’acteur Ben Affleck avec qui elle se réconcilie depuis 17 ans.

Depuis plus de 35 ans qu’elle a commencé sa carrière de chanteuse et d’actrice, sa silhouette est représentative de la mode et de la musique.

Comme seul instrument il a sa belle voix et que le gars est une mezzo-soprano, le genre qu’il joue dans ses mélodies est :

Pop latine R&B Pop Reggaeton Danse Techno Pop

Toute référence faite à Jenny From The Block, un autre de ses surnoms, fera toujours référence à sa beauté et son talent, dans les événements auxquels elle participe elle provoque toujours une grande émotion à cause de son image simple et surtout parce que ses présentations sont toujours spectaculaires.