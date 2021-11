Jennifer Lopez utilise des roses dans ses tenues pour ses présentations

Jennifer Lopez s’habille de roses pour l’un de ses concerts | .

Pour les fans qui aiment voir Jennifer Lopez en concert, ce photo à coup sûr, elles vous intéresseront immédiatement, car un gros plan d’une de ses tenues est montré, à l’aide de roses rouges, cette belle actrice et le chanteur a toujours tendance à captiver tout le monde.

Ceux qui ont eu l’occasion d’assister à l’une des présentations et spectacles de Jennifer Lopez ils sauront que c’est tout un spectacle.

Pas seulement pour l’avoir écoutée chanter, bien qu’à plus d’une occasion certains fans l’aient critiquée parce qu’ils prétendent qu’elle utilise beaucoup de playback.

Cependant, quelque chose dont personne ne pourrait dire du mal d’elle, c’est qu’à chacun de ses concerts, elle est accompagnée de plusieurs danseurs qui, avec elle, offrent une merveille de pas de danse, ce n’est pas pour rien que JLo a une silhouette spectaculaire.

En plus de leurs pas de danse impressionnants on retrouve aussi leurs tenues, il y a des années les célébrités musicales avaient tendance à changer après un certain nombre de chansons, laissant un espace de quelques minutes pour revenir avec une nouvelle tenue.

Jennifer Lopez s’habille de roses pour l’un de ses concerts | Instagram jenniferlopezturkiye

Quelque chose qui apparemment Jennifer Lopez L’ex-femme de Marc Anthony et maintenant la petite amie de Ben Affleck a apparemment révolutionné, car elle ne perd pas tellement de temps à se changer, car elle porte déjà ses tenues et chanson après chanson elle se déshabille.

Vous vous souvenez peut-être de quelque chose de similaire l’an dernier à la mi-temps du Super Bowl, lorsqu’il participait aux côtés de la chanteuse colombienne Shakira, offrant l’un des spectacles les plus fabuleux de cette mi-temps.

Il en va de même avec la photo que ses propres fans ont partagée sur l’un des comptes Instagram créés pour être dédiés uniquement à la Diva du Bronx.

Sur l’image, nous pouvons la voir avec un corps transparent à manches longues, en beige avec des applications de pierre et des détails avec des roses rouges de différentes tailles, ainsi que des franges et des coutures avec de beaux tons vert foncé.

La chose intéressante est que dans la partie inférieure et que grâce au fait que son vêtement est translucide, vous pouvez voir un deuxième corps également avec des applications des détails que le premier a, elle porte également des bas résille avec des pierres brillantes.

Ce n’est pas pour rien qu’on dit à Jennifer Lopez qu’elle est la Diva du Bronx, qu’elle pense à chaque détail et a tendance à toujours avoir l’air impeccable ; l’image a été partagée le 6 mai de cette année.