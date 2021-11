Jennifer Lopez utilise le décolleté le plus sexy pour montrer son dos

1/4

JLo est fasciné par les vêtements blancs | PA

Jennifer Lopez est une artiste de stature internationale | PA

Elle est actuellement en couple avec Ben Affleck | .

Jennifer Lopez a toujours l’air impeccable | .

Pour les fans de la chanteuse et actrice séduisante Jennifer Lopez, la voir montrer ses charmes est quelque chose qu’ils espèrent admirer chaque fois qu’elle partage un nouveau contenu, tout comme son impressionnant robe douce avec laquelle il montrait son dos.

Bien que des millions aient espéré que sa prochaine robe en blanc serait celle qu’elle porterait à son mariage avec ben aflleck son petit ami actuel et également un acteur hollywoodien célèbre, mais cela ne pourrait pas être plus faux, car la chanteuse est fascinée par ce type de vêtement.

Nous avons vu plus d’une fois Jennifer Lopez Portez des vêtements blancs, ce ton est lié à tout ce qui touche à l’élégance et au glamour avec son homologue le ton noir, mais à JLo Nous l’avons vue utiliser plus de vêtements dans des tons clairs que foncés.

Même dans ses présentations et ses concerts, il a tendance à ravir l’élève de ses assistants avec des tenues aux couleurs claires.

Il y a 8 heures, il a publié deux photographies, dans lesquelles il pose avec cette belle pièce, qui fait sûrement partie de la collection exclusive d’une importante marque de mode, pour certains événements publics, nous avons vu JLo porter des looks Dolce & Gabbana.

Jennifer Lopez découvre son dos pour montrer ses charmes | PA

La deuxième photo est l’endroit où son beau dos est mis en valeur, puisque la coupe de la robe arrive juste en dessous d’elle, accentuant ses charmes ultérieurs, devant elle a une coupe qui laisse apparaître une de ses jambes et elle a aussi des bretelles qui la soutiennent de ci-dessus. .

Avec un petit sac doré et des baskets à bracelet, elle a terminé sa tenue parfaite pour Las Vegas, aux États-Unis, où elle était lorsqu’elle a pris les photos.

Dans la première image, elle pose devant la caméra dans un gros plan de son beau visage, tout en montrant le résultat de l’utilisation de ses produits de beauté de JLo Beauty, ceux qui l’ont vue aimeraient sûrement avoir l’air aussi radieux que Jennifer Lopez.

Cette opportunité est à portée de main avec chacun des produits qu’elle utilise pour se rajeunir.

Certains des produits disponibles sur sa page en ligne ont un coût de 215 $, ce qui en pesos mexicains serait de 4 425,75, mais grâce à la bonne fin, vous pouvez les acheter à 69,95 $, soit 1 435,91 pesos mexicains, ce sont plusieurs produits par le manière.