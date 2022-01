Jennifer Lopez va quitter son petit ami Ben Affleck, part en Espagne

Jennifer Lopez quittera Ben Affleck en janvier pour l’Espagne | .

La raison de la possible séparation de Jennifer Lopez et Ben affleck Cela a poussé plusieurs internautes à ouvrir une enquête, car savoir qu’ils pourraient rompre avec leur relation est quelque chose à quoi personne ne s’attend, la raison en est qu’il est dit que la célèbre actrice il va en espagne ce janvier.

Comme prévu de Jennifer Lopez L’interprète de « On The Floor » commencerait cette année en grande pompe, il a sûrement de nombreux projets à développer et parmi eux ce voyage en Espagne qu’il ne peut pas manquer.

L’endroit où la Diva du Bronx sera dans quelques jours sera sur l’île espagnole de Gran Canaria, sûrement quelque chose d’important l’attend à cet endroit.

Avant la fin de l’année, l’actrice, danseuse, chanteuse, mannequin et femme d’affaires a profité des vacances à Los Angeles avec ses jumeaux Emme et Max, ainsi qu’avec son petit-ami, le célèbre réalisateur, scénariste et acteur Ben Affleck.

Jennifer Lopez s'éloignera de Ben Affleck pour des raisons assez fortes

Depuis que la relation de Jlo et Ben est devenue publique, le monde entier a été immédiatement ému car en 2002, ils faisaient partie des couples adorés du public à Hollywood, à tel point qu’ils étaient surnommés » Bennifer « .

Après leur rupture et leur réconciliation après 17 ans, le public excité a fait l’actualité pendant plusieurs jours, même à ce jour, ils continuent d’être la principale actualité une fois qu’ils exercent une activité ensemble ou apparaissent sur des photographies en train de marcher.

Le voyage de Jennifer Lopez en Espagne

Il semble qu’ils ne se soient séparés à aucun moment, mais cela pourrait changer pour une saison avec le voyage de Jennifer Lopez direction Gran Canaria où seront enregistrées certaines scènes du film « La Mère ».

Vous vous souviendrez sûrement que récemment, elle a également dû s’éloigner de son petit ami, pour la même raison qu’elle a dû voyager au Canada où les enregistrements ont commencé, maintenant elle devra apparemment enregistrer en Espagne avec Gael García Bernal et Omari Hardwick.

Comme la responsable de la mise en scène est la néo-zélandaise Niki Caro, l’intrigue parlera d’un professionnel qui a tué des personnes qui, pour prendre leur retraite, vivaient tranquillement, mais tout a changé lorsque la fille qu’elle avait donnée en adoption il y a 13 ans était en danger.

Pour la sauver, elle devra s’associer à un agent du FBI, c’est l’un des nombreux projets que la célèbre actrice d’origine portoricaine a à sa porte, sûrement cette 2022 nous profiterons davantage de sa présence dans le cinéma et la musique.