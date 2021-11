Jennifer Lopez va-t-elle se remarier ? Révélez-le !

Jennifer Lopez Allez-vous vous remarier ? l’avoue ouvertement | Instagram

Le célèbre chanteur et actrice Jennifer López a annoncé si elle se remarierait, ceci alors qu’elle vit pleinement son amour avec le célèbre acteur avec Ben Affleck avec qui elle est plus heureuse que jamais en profitant de cette scène.

Le jeudi 18 novembre dernier, la bande-annonce officielle de « Marry Me » est sortie après tant d’attente, un film dans lequel Jennifer Lopez et Maluma se partagent le générique, et où la chanteuse de 52 ans est fabuleuse déguisée en mariée.

Comme la chanteuse a fait de nombreux projets d’avenir avec son partenaire actuel, Ben Affleck, sur le plan personnel, il est naturel que les gens se demandent si la célébrité envisagerait de se remarier dans la vraie vie.

Y fue justamente durante la promoción de la esperada película, en donde la actriz también comparte créditos con Owen Wilson, Jennifer apareció en el programa ‘Today’, y allí dio a conocer si estaría dispuesta a vestirse de novia y dar un nuevo ‘sí’ contre autel.

Cela peut vous intéresser : Jennifer Lopez et Maluma ensemble dans « Marry Me », un nouveau film

Oui, je suppose, tu me connais, je suis un romantique. Je l’ai toujours été « , a déclaré Lopez à Hoda Kotb dans l’interview.

La mère des jumeaux Emme et Max a ajouté en riant qu’elle a été mariée plusieurs fois et pense toujours au bonheur pour toujours.

Cent pour cent ».

Et c’est que, l’aussi actrice de Hollywood Elle a été mariée non seulement à Marc Anthony, le père de ses enfants, mais aussi à Ojani Noa (1997-1998) et Cris Judd (2001-2002).

Et oui, c’est vrai que Jennifer Lopez est assez romantique, puisqu’il faut se rappeler qu’en 2004, alors que tout était censé être prêt pour qu’elle épouse Ben Affleck, l’interprète de ‘Change the step’ a mis fin à ses fiançailles avec le Acteur de « Duel ».

Puis en 2021, et peu de temps après avoir mis fin à ses fiançailles avec Alex Rodríguez, la productrice est également revenue dans les bras d’Affleck, et depuis lors, ils sont extrêmement heureux.

De plus, selon des sources proches du couple, ils seraient actuellement follement amoureux, ils pourraient donc nous surprendre avec un mariage à venir.

D’autre part, lors de l’interview qu’il a offerte à ‘Today’, JLo était accompagné du Colombien Maluma, et tous deux ont été admirés avec enthousiasme par la prochaine première de son film, qui sortira en salles l’un des jours les plus romantiques de l’année. . année : 14 février 2022.