Bien que les chansons sur les ex puissent être dignes d’intérêt pour certains artistes, il semble que Jennifer Lopez ne pense pas de cette façon à propos de son album à succès de 2002. De plus, elle a apparemment réécouté This Is Me… Then, qui comprend littéralement un morceau intitulé “Dear Ben”. Maintenant, je me demande pourquoi elle revisite cette partie de son catalogue musical ?