Jennifer Lopez vient d’abandonner toutes ses extensions de cheveux dans son dernier selfie

Vous savez qu’il y a des gens dans le monde qui peuvent s’adapter comme par magie à N’IMPORTE QUELLE couleur, longueur ou style de cheveux ? Eh bien, nous pensons qu’il est sûr de dire que Jennifer Lopez est l’un de ces surhumains (et nous ne sommes pas du tout jaloux).

Soyons clairs, ce n’est pas la première fois que J.Lo expérimente ses cheveux. Au cours des derniers mois, nous avons vu ses boucles naturelles époustouflantes, une frange de rideau émoussée et des extensions de cheveux XXL… est-il étonnant qu’elle soit notre référence en matière d’inspiration capillaire ?

Dans le selfie le plus récent de J.Lo (publié sur le compte @JloBeauty), la chanteuse semblait avoir enlevé ses extensions de cheveux, et elle a coiffé ses jolies mèches mi-longues en de belles vagues de plage. Alors que ses cheveux étaient peut-être un peu plus courts que d’habitude, J.Lo était bien sûr toujours en train de bercer son éclat signature.

Nous avons vu quelques célébrités choisir de ne pas s’étendre récemment, Kylie Jenner présentant ses mèches naturellement plus courtes et Ariana Grande nous donnant un aperçu de la belle texture naturelle de ses cheveux.

Oui, il semble que les cheveux plus courts aient un peu de mal en ce moment. Après tout, qui pourrait oublier le bob des années 90 nouvellement coupé et super court de Paris Hilton, la récolte volumineuse en couches de Kendall Jenner ou (notre préféré) la côtelette asymétrique indéniablement chic de Halle Berry?

Qu’ils balancent des bobs ou adoptent des extensions XXL, nous sommes là pour ça. Gardez juste cette coiffure à venir les gars, car nouvelle saison = nouveaux cheveux, et nous sommes prêts à faire une capture d’écran du lot.

