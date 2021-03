Mais maintenant, en tant que femme de 42 ans avec une fille, je regarde définitivement en arrière et je pars, Ew. Et ça a vraiment commencé avec Je sais ce que tu as fait l’été dernier, parce que c’était la première fois que je portais un bas, et sur Party of Five, mon corps était très couvert. Lors d’une conférence de presse pour Je sais ou je sais encore ce que vous avez fait l’été dernier, je me souviens avoir porté délibérément un t-shirt sur lequel était inscrit « Sans silicone » parce que j’étais tellement ennuyé, et je savais que quelque chose à propos des seins allait être le premier. question hors de [reporters’] les bouches. J’étais vraiment fatigué de cette conversation. Avec Heartbreakers, c’était une grande partie du problème. J’étais déçu que tout soit question de corps, parce que j’avais vraiment travaillé dur dans ce film pour faire du bon travail en tant qu’actrice. Je me souviens donc d’un moment précis en souhaitant que le jeu ait éclipsé tout cela – que pendant cinq minutes, ils avaient dit que j’étais vraiment génial dans le film plutôt que d’avoir fait un commentaire corporel. Maintenant que je suis plus âgé, je pense, mon Dieu, j’aurais aimé savoir à quel point c’était inapproprié pour que j’aie pu me défendre d’une manière ou d’une autre ou simplement ne pas répondre à ces questions. J’en ai ri la plupart du temps, et j’aurais aimé ne pas l’avoir fait.