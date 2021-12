Jennifer Miranda a battu Jorgelina Guanini

Rédaction ESPABOX

Hier dimanche, au pavillon Movistar Academy Magariños, une soirée avec quatre combats professionnels a eu lieu, avec une excellente entrée publique, avec 800 spectateurs remplissant la salle.

Dans l’épreuve principale, un titre intermédiaire WBA dans la catégorie poids plume était en jeu, où le neuf fois champion d’Espagne amateur et double professionnel, le Sévillan Jennifer « Tempête » Miranda (6-0, 1 KO) a battu l’ancien champion du monde IBF des super-mouches, l’Argentine aux points Jorgelina Guanini (9-3-2, 1 KO) dans un combat de dix rounds et deux minutes.

Dès le début, l’énorme différence de taille entre les boxeurs était évidente, les Espagnols étant beaucoup plus grands et capables de boxer à distance. Les premiers tours ont commencé par l’étude typique, avec une bonne utilisation du jab par Miranda pour garder Guanini à distance ; Celle-ci cherchait le court, avec de plus en plus d’insistance à partir du troisième ou du quatrième tour, s’exposant parfois à outrance et provoquant de nombreuses interruptions car la tête de l’Argentin avait l’habitude d’entrer vers la hauteur abdominale de l’Espagnole, qui contrôlait cette première moitié de bien combattre.

Les saisies et les collisions étaient de plus en plus fréquentes, sans que l’arbitre, dans ses plus d’une vingtaine d’interventions à chaque set, ne prévienne n’importe laquelle d’entre elles avec la force requise pour qu’un minimum de continuité soit visible. Le huitième était le tour où l’Andalou a trouvé une meilleure façon de recevoir Guanini, frappant avec une main forte et précise qui a fait reculer l’Américain hispanique.

A l’issue des dix tours, décision unanime pour Miranda (99.91, 98-91 et 96-94)

Dans les combats précédents, l’Asturien a fait ses débuts Enrique Florentino (The Boxer Club – Asturbox Meré) (1-0, 1 KO), qui a battu le coriace canari Adrien Lopez (1-5, 0 KO), ce qui a mis la recrue en difficulté lors des deux premiers tours. Dans le troisième, Florentino, avec une meilleure technique et plus fluide, est arrivé avec de bonnes mains, López a passé un mauvais moment et l’arbitre M. Conejero a arrêté le combat trop hâtivement, protestant contre le canari. Combattez quatre rounds en poids léger.

Le bolivien résidant à Madrid David Cabrera (Le Boxer Club Fuenlabrada) (2-0, 0 KO) a battu le Barcelone Victor Véga (0-1-4) sur les points au poids welter. Cabrera a pris l’initiative et Vega a attendu qu’il riposte. Vega est tombé au tapis dans le deuxième, un facteur déterminant pour les notes des juges 39-37, 38-37, 38-38. Victoire par décision majoritaire pour Cabrera.

Et quatre rounds au poids coq, le Péruvien résidant à Madrid a fait ses débuts Rogger Smith Rivera (Le Boxer Club Castelo) (1-0, 0 KO), qui a gagné par points dans une décision unanime des juges à Madrid Carlos Allvarez (Madrid) (0-4-1). Le combat courageux d’Alvarez dans un combat divertissant, mais la plus grande précision de Rivera lui a valu la victoire unanime des juges (39-37, 39-37, 39-38).