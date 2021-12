Jennifer Miranda, avant le combat le plus dur de sa carrière

Ce dimanche 12 décembre, à partir de 17h30, le Le Boxer Jour 2 dans le pavillon Movistar Academy Magariños, au cœur de Madrid, avec cinq matchs amateurs et quatre professionnels.

Dans l’épreuve principale, un titre intermédiaire WBA sera en jeu dans la catégorie poids plume, où le neuf fois champion d’Espagne amateur et double professionnel, le Sévillan Jennifer « Tempête » Miranda (5-0, 1 KO) affrontera l’ancien champion du monde IBF des super-mouches, l’Argentine Jorgelina Guanini (9-2-2, 1 KO) en dix rounds de deux minutes.

Un combat difficile pour Miranda, qui à 35 ans, commence à définir ses objectifs clairs en boxe et a besoin de rivales de haut niveau qui peuvent la rapprocher du Titre européen ou mondial.

Lors du gala organisé par The Boxer Club, les débuts de deux jeunes promesses auront lieu : l’Asturien Enrique Florentino et le péruvien Roger Smith.

Avec seulement 20 ans, Enrique Florentino a une bonne carrière dans la boxe olympique. Deux fois vice-champion d’Espagne Elite, médaillé à Boxam et 8e au championnat d’Europe en 2017 sont quelques-unes des réalisations du nouveau talent qui signe avec Les promotions du Boxer Club et qu’il poursuivra sa préparation sous les mains des coachs Óliver Sanchez et Pedro Mere au Club Asturbox-Mere que The Boxer Club gère dans la ville de Gijón.

Ce seront les matchs professionnels qui seront joués :

* 10 × 2 Jennifer Miranda (The Boxer Club) (5-0, 1 KO) contre. Jorgelina Guanini (Argentine) (9-2-2, 1 KO) Championnat Intercontinental WBA poids plume

* 4 × 3 Enrique Florentino (The Boxer Club – Asturbox Meré) (débuts) vs. Adrian López (Canaries) (1-4, 0 KO)

* 4 × 3 David Cabrera (Le Boxer Club Fuenlabrada) (Bolivie) (1-0, 0 KO) contre. Victor Vega (Barcelone) (0-0-4)

* 4 × 3 Rogger Smith Rivera (The Boxer Club Castelo) (Pérou) (débuts) vs. Carlos Álvarez (Madrid) (0-3-1)

La soirée débutera à 17h30 avec des combats amateurs et les boxeurs professionnels entreront sur le ring à partir de 18h45. Les billets auront des prix différents selon l’emplacement dans le pavillon : (l’entrée est interdite aux personnes de moins de 18 ans)

Herse : 20 €

Bague : 30 €

4 à 6 Rang : 50 €

3ème Rangée : 60 €

2ème Rangée VIP : 80 €

1er Rangée VIP* : 100 €

* L’entrée VIP dispose d’un espace indépendant gratuit pour la restauration et les boissons pendant l’événement.

Vous pouvez acheter votre billet dans notre club sur la Calle Dr. Castelo, 41 ou sur le site bacantix.com