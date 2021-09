Jennifer Miranda : Ce n’est pas du papier

25/09/2021 à 8h01 CEST

Lentement. Avec les pieds sur terre. L’antithèse de la boxeuse professionnelle qui va d’abord avec ses poings affronter n’importe quoi. Mais son débarquement en tant qu’actrice de soutien dans la dernière saison de La Casa de Papel en a fait une nouvelle venue. « J’ai tellement à apprendre ! – reconnaître Jennifer Miranda– Je remercie infiniment toute l’équipe : réalisateurs, comédiens, techniciens & mldr; Je suis arrivé le premier jour et j’ai trouvé que c’était trop grand pour moi & rdquor;. Comment avez-vous géré la seconde ? Avec son propre « modus operandi » : « Je voyais mes réalisateurs comme la figure du coach. J’ai cliqué et appliqué la technique de boxe : « C’est de l’expérience, mon pote. Il sautait sur un ring tous les jours et en « mode guerre » à partir de huit heures du matin. Ma façon de travailler était de l’amener au physique.

C’est vrai que j’ai observé tous les acteurs et cherché à apprendre d’eux mais on ne peut pas copier. J’ai appris de tout ce que j’ai vu, je m’améliorais et je me sentais de plus en plus à l’aise. C’est pourquoi je remercie le sport, une fois de plus, pour tout ce qu’il m’a apporté. Sans cette base, Arteche n’aurait pas été moi & rdquor ;. Pour Jenni, cette expérience « est un cadeau. Ma vie est la boxe professionnelle et maintenant je suis dans un bon moment. Ce travail à La Casa de Papel m’a motivé à commencer un cours d’interprétation et un cours de spécialisation. J’aime les défis, faire de nouvelles choses qui me mettent à l’épreuve. Je suis sportif.

Je suis boxeur. Et je remercie la vie pour ce rôle et pour avoir vécu avec Gandía, un frère pour moi, et avec toute cette grande équipe formée par la police et l’armée & rdquor ;. C’était ses débuts en tant qu’actrice et “jusqu’à ce que je voie le résultat final, je ne l’ai pas apprécié car je suis une très perfectionniste. Et étant nouveau dans ce & mldr; Chaque jour, je venais au travail en pensant : « Je suis une tante très dure, je suis une bête » et je me concentrais là-dessus.

Lire l’édition complète de Sport & Style