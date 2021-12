Jennifer Miranda entame le chemin du monde contre Guanini

Jennifer Miranda (5-0, 1 KO) a fait un pas en avant dans sa carrière. « Il me reste très peu de temps en tant que boxeuse, et je pense qu’il est temps de me concentrer à 100% sur le sport pour atteindre l’objectif », reconnaissait-elle il y a quelques mois dans ‘Boxeo a la Carrera’. L’Andalou, 35 ans, Il a quitté son poste au sein du Comité olympique espagnol avec l’intention de pouvoir se concentrer sur ses prochains combats. (Son travail à La Casa de Papel a été enregistré avant cette préparation). En juillet, à son retour après l’arrêt de la pandémie, elle boxe blessée. Là, il a pris la décision. Désormais, « il est meilleur que jamais », admet son entraîneur, Javier Pardo, dans le dernier épisode de ‘KO a la Carrera’.

Miranda, double championne d’Espagne professionnelle, et son équipe voulaient se pencher sur des objectifs internationaux. Ils ont exploré toutes les pistes et ont choisi la WBA. L’Espagnole était classée dans ce corps, et une victoire qui continue de la classer pourrait lui donner l’opportunité tant attendue. Pour cela, Ce dimanche, au Movistar Magariños de Madrid, il combattra pour le poids plume WBA Intercontinental contre Jorgelina Guanini (9-2-2, 1 KO). L’Argentine de 29 ans et ancienne championne du monde de super mouche, vit à Benidorm depuis cette année, où elle s’entraîne avec Jesús Antonio Labrador ‘Xule’.

Le combat est très intéressant, car les deux combattants savent qu’ils ne peuvent pas échouer. Miranda est conscient qu’il se bat pratiquement sans option d’échec et Guanini vient de perdre au Royaume-Uni il y a un an. L’Argentine a accepté sans préavis de disputer une Coupe du monde chez les super coqs, la précipitation était si grande qu’elle n’a pas pu faire le poids puis est tombée, bien qu’offrant une nouvelle bataille. Maintenant, mettre à niveau à nouveau. Reste à savoir si cela l’affecte. Qu’il en soit ainsi ou non, Guanini assure toujours le combat. Il va devant et ne recule pas. Sans aucun doute, son style correspond très bien à celui de Miranda, qui gère très bien la distance et aime boxer sur le long terme.. Lorsque deux combattants se complètent si bien, cela ne déçoit généralement jamais. L’Espagnol arrive comme favori, mais on ne peut pas lui faire confiance. La route vers la Coupe du monde n’est jamais facile et Guanini est un examen de premier ordre.