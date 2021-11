Jennifer Miranda entame son chemin vers la Coupe du monde à Madrid

Le Boxer Club frappe à nouveau. La chaîne de gym s’est lancée dans la promotion de la boxe en juillet dernier. L’intention est de donner les jeunes talents qu’il a dans les plus de 50 centres qu’ils ont en Espagne. 2022 est ambitieux pour eux, mais avant de présenter ce projet, dIls attendront l’année sur le ring avec un show au Movistar Magariños de Madrid le 12 décembre.

Le combat stellaire aura comme protagoniste principal l’un de ses principaux bastions, Jennifer Miranda (5-0, 1 KO). La ‘Tormenta’, 35 ans et neuf fois champion d’Espagne amateur et deux professionnels, « sait qu’il lui reste peu de boxe », c’est pourquoi il veut essayer de clôturer son étape sportive en beauté. Elle veut être championne du monde et faire ses premiers pas dans moins d’un mois. Miranda est huitième au classement WBA des poids plumes. Pour grimper sur cette liste, il disputera sa première ceinture internationale.

Miranda affrontera l’ancienne championne du monde Jorgelina Guanini (9-2-2, 1 KO) pour le poids plume WBA Intercontinental. L’Argentine de 29 ans vit à Benidorm où elle s’entraîne avec Jesús Antonio Labrador ‘Xule’ et compte bien être sacrée en deuxième division. L’épreuve de Miranda est grande, puisque ce sera son premier combat en dix rounds et contre quelqu’un d’aussi expérimenté (il a joué ses cinq derniers combats en dix rounds et par titre) dans des combats de ce type comme ‘Jota’. Le gagnant fera un bon saut dans les charts. Jennifer, qui est également actrice dans la ‘House of Paper’, espère que ce sera le combat qui lui permettra de se qualifier pour l’opportunité à laquelle elle aspire.

En plus de Miranda, The Boxer Club donnera l’alternative Enrique Florentino et Rogger Smith Rivera dans le domaine loué. Sera également en boîte David Cabrera, qui contestera son deuxième procès professionnel.