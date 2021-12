Jennifer Miranda se réaffirme en conquérant Jorgelina Guanini

Jennifer Miranda a mis la touche finale à la fête que son équipe, The Boxer Club, avait organisée au pavillon Movistar Magariños à Madrid. La chaîne de salles de sport, qui depuis l’été s’est également lancée dans la promotion d’événements, a organisé une soirée et une masterclass qui s’est terminée par une soirée de boxe. La ‘Storm’ était un combat d’étoiles. Ce n’était pas juste un autre combat, il le risquait. Le joueur de 35 ans de Cadix a défié l’ancienne championne du monde Jorgelina Guanini. L’ordago était grand et ça a bien marché. Il l’emporte par décision unanime (99-91, 98-91 et 96-94) et relève le poids plume WBA Intercontinental. Après deux championnats nationaux, il a commencé son voyage mondial avec une belle performance.

Le combat avait un seul script dès le premier instant. Guanini était plus petite et elle a été forcée de réduire la distance pour frapper. Miranda, généralement plus grosse que ses rivales, était à l’aise. Il a boxé la réception et frappait le contre-coup. Le style courageux et guerrier de Guanini n’a pas permis à Jennifer de se perdre une seconde. Quand il l’a réalisé, c’était sur lui. Malgré cela, les Espagnols ont su bien frapper et soulever le public, mettant en avant un droit formidable que ‘Jota’ a assimilé sans complications. Le combat n’a pas changé le script jusqu’à la fin. La technique de la gaditana s’est imposée au courage de l’Argentine. « Demain, je retourne au gymnase. Je suis dans un grand moment, sans aucun problème physique, et je veux en profiter », a déclaré le ‘Storm’ toujours sur le ring.

Avec ce triomphe, Jennifer Miranda voit sa carrière faire un bond en avant. Avant le procès, elle était numéro huit dans les charts WBA. Avec ce triomphe, il est assuré, presque certainement, entrer dans le top5, donc le titre mondial pourrait être réalisable d’ici 2022. En plus de sa carrière de boxeuse, l’Espagnole a défrayé la chronique ces derniers mois grâce à son rôle dans la série ‘La Casa de Papel’.