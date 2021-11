Jennifer Oneal, codirectrice de Blizzard, a démissionné en raison de discrimination

Image : Activision Blizzard / Kotaku / Emmanuel Dunand (.)

Parmi la dernière vague de révélations troublantes à venir d’Activision Blizzard, le Wall Street Journal rapporte que le passage incroyablement bref de l’ancienne dirigeante Jennifer Oneal en tant que co-responsable de Blizzard a pris fin parce qu’elle a été « symbolisée, marginalisée et discriminée ».

Les rapports explosifs du WSJ ont révélé que de nombreuses allégations de comportement inapproprié étaient déjà connues du PDG Bobby Kotick, et qu’Oneal a envoyé un e-mail à un membre de l’équipe juridique d’Activision pour lui dire « il était clair que l’entreprise ne donnerait jamais la priorité à nos employés de la bonne manière ».

Oneal, qui est américain d’origine asiatique et gay, a été nommé co-responsable de Blizzard en août de cette année, après la démission de J. Allen Brack. Brack a « démissionné » par euphémisme lors d’une précédente série d’allégations portées contre l’éditeur et a été remplacé par Oneal aux côtés de Mike Ybarra. Moins de deux mois plus tard, début novembre, Oneal a annoncé sa décision de démissionner, expliquant à l’époque qu’elle devait « passer à un nouveau poste avant de quitter ABK à la fin de l’année ». Elle a déclaré que ce n’était « pas sans espoir pour Blizzard, bien au contraire », ajoutant que « Cette énergie m’a inspiré à sortir et à explorer comment je peux faire plus pour que les jeux et la diversité se croisent. »

Cependant, le WSJ rapporte avoir vu des e-mails dans lesquels Oneal « professait un manque de confiance dans le leadership d’Activision pour changer la culture ».

L’e-mail a révélé qu’elle avait été harcelée sexuellement dans l’entreprise plus tôt dans sa carrière. Il a également révélé qu’elle aurait été payée moins qu’Ybarra. « J’ai été symbolisée, marginalisée et discriminée », a-t-elle déclaré au WSJ.

L’article décrit également une fête à laquelle Oneal a assisté en 2007, avec Kotick, à laquelle « des femmes légèrement vêtues ont dansé sur des poteaux de strip-teaseuse », tandis qu’un DJ « encourageait les participantes à boire plus pour que les hommes passent un meilleur moment ». Le WSJ ajoute qu’un représentant de Kotick affirme qu’il « ne se souvenait pas d’avoir assisté à une telle fête », ce qui pourrait ne pas être une excellente façon de formuler les choses compte tenu des circonstances.

Le rapport du WSJ allègue également que Kotick était déjà au courant des allégations d’agression sexuelle dans l’entreprise et que le PDG était lui-même impliqué dans des incidents de harcèlement contre des travailleuses.