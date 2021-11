Jennifer Rubin du Washington Post s’est moquée d’avoir affirmé que l’agenda de Dems était «populaire» malgré les pertes de VA

Les gros titres des médias le 4 novembre

Dans les médias d’aujourd’hui, USA Today snobe Winsome Sears, Jason Miyares des reportages sur les «candidats de couleur» qui ont remporté les élections, James Carville dit que «l’éveil stupide» a perdu les démocrates de Virginie, et un correspondant de PBS a déclaré à Biden que le GOP ment à propos de la race critique théorie

L’écrivaine d’opinion du Washington Post, Jennifer Rubin, a été mise à part sur Twitter après avoir défendu les démocrates et déclaré que leur programme était très populaire, malgré une mauvaise soirée électorale mardi.

« Je me rends compte que les critiques disent que les démocrates sont allés trop loin à gauche, mais cela ne compte pas. L’ordre du jour est très populaire. Ils n’ont tout simplement pas encore franchi la ligne d’arrivée », a écrit Rubin mercredi.

Les commentaires de Rubin font suite aux récentes pertes électorales subies par les démocrates à travers le pays. Plus particulièrement, les démocrates ont perdu la course au poste de gouverneur de Virginie, le républicain Glenn Youngkin battant l’ancien gouverneur démocrate Terry McAuliffe dans un État que le président Biden avait remporté par 10 points un an plus tôt.

LES PERTES ÉLECTORALES EN VIRGINIE SECOUENT AL AHARPTON; L’HTE DE MSNBC DIT QUE LES PROGRESSIFS « POURRAIENT TOUT PERDRE »

Les critiques ont rapidement appelé Rubin, qualifiant son tweet de déclaration sourde.

D’autres ont noté que le tweet de Rubin avait été retweeté par le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, qui promeut fréquemment l’écrivain du Washington Post.

Ron Klain, chef de cabinet de la Maison Blanche, écoute lors d’une réunion du cabinet avec le président américain Joe Biden à la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le mardi 20 juillet 2021. Les responsables de l’administration Biden disent qu’ils commencent à voir des signes de soulagement de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, y compris les engagements des fabricants à fabriquer davantage de puces de qualité automobile pour les constructeurs automobiles. Photographe : Al Drago/Bloomberg via . (Al Drago/Bloomberg via . Image)

En septembre, Klain a évité de retweeter Rubin après qu’un article de Politico ait rendu compte de la relation « symbiotique » entre Rubin et la Maison Blanche. Il est revenu à retweeter Rubin après qu’elle ait défendu le retrait désastreux de l’administration Biden de l’Afghanistan.

En août, Rubin a tweeté « Les talibans demandent, sans dire : ‘Nous demandons aux Américains, s’il vous plaît, changez de politique et n’encouragez pas les Afghans à partir’ », peu de temps après les troubles croissants en Afghanistan.

Le candidat démocrate au poste de gouverneur Terry McAuliffe se prépare à prendre la parole lors d’une soirée électorale à McLean, en Virginie, le mardi 2 novembre 2021. (AP Photo/Steve Helber) (AP Photo/Steve Helber)

La perte de McAuliffe en Virginie a été considérée par certains législateurs démocrates comme un référendum sur l’administration Biden. Cependant, d’autres législateurs démocrates ont blâmé la législation bloquée au Congrès et de ne pas avoir livré suffisamment de programmes progressistes.

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va. a qualifié l’élection de « réveil » pour l’agenda démocrate en disant: « Je viens de le voir pour confirmer que nous avons un pays divisé … J’espère que c’est un réveil pour nous tous. Je suis inquiet. Je J’ai parlé de notre dette, j’ai parlé d’inflation, [and] j’ai parlé de la [economic] retombées que nous pouvons avoir [from the spending bills]. »

Pendant ce temps, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y. a affirmé que la perte ne reflétait que l’échec d’une « campagne super-modérée ».

« Je pense que les résultats montrent les limites d’essayer de mener une campagne 100% super modérée qui n’excite pas, ne stimule pas une base progressiste », a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS