Jennifer Wayne de Runaway June attend son premier bébé avec Austin Moody

Quant au mari de Jennifer, Austin, il est également musicien et a récemment sorti de nouvelles musiques, dont le morceau « This Old Guitar ».

Jennifer et Austin se sont rencontrés pour la première fois il y a plus de cinq ans aux studios Ocean Way à Nashville, Tenn. Ils ne se sont pas reconnectés avant 2020, lorsque Natalie, sa coéquipière de Runaway June, a envoyé un SMS important.

« Austin a trouvé un chien qui avait été laissé sur l’autoroute », a déclaré Jennifer à People. « Il connaissait Natalie, et il savait qu’elle aimait les chiens. Alors, il a envoyé la photo du chien à Natalie, et Natalie a dit: » Oh, Jen sauve les chiens … nous devons envoyer à Jen. » Le reste appartient à l’histoire ! »