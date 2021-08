Jennings de CNN appelle YouTube pour un “double standard” dans Censoring Rand Paul ⋆ .

Récemment, la gauche a désespérément tenté de redoubler d’efforts pour censurer tout ce qui est considéré comme de la « désinformation » COVID, même si c’est factuel. Sans surprise, les médias libéraux continuent de défendre ces actions. Mercredi, OutFront, l’hôte Erin Burnett et l’invité de gauche Paul Begala ont tenté de justifier la récente suspension du sénateur Rand Paul (R-KY) de YouTube en raison de sa vidéo notant avec précision l’inefficacité des masques en tissu. Heureusement, l’analyste politique Scott Jennings était là pour dénoncer les « doubles standards » de la censure des conservateurs.

Burnett a commencé par demander à Jennings si cette suspension se produirait ou non si la vidéo était celle d’un démocrate. Sa réponse a révélé la politique évidente en jeu :

Essayant désespérément de justifier les actions de YouTube, Burnett a fait valoir que “le sénateur Paul a fréquemment bafoué les directives COVID”. Selon Burnett, « ce contexte » justifie la suspension.

Jennings a ensuite exposé comment ce contexte n’était qu’une tactique utilisée pour distinguer Rand Paul et les points de vue conservateurs :

Begala a conclu le segment en affirmant que Paul mettait ses électeurs en danger et “violait les conditions de service d’une entreprise privée qui n’est pas un problème de liberté d’expression car ce n’est pas le gouvernement”. Le contre-argument évident à Begala, précédemment souligné par le sénateur Paul, est que, bien qu’il s’agisse d’une entreprise privée, YouTube agit comme “un bras du gouvernement”.

Ce segment vous a été présenté par Expedia et Breyers, cliquez sur les liens pour leur faire savoir ce que vous en pensez.

Erin Burnett de CNN OutFront

8/11/2021

19 h 32, heure de l’Est

BURNETT : Nouveau ce soir, le sénateur républicain Rand Paul suspendu de YouTube pendant une semaine, sept jours complets. La société disant que ces faux commentaires sur les masques du sénateur sont la raison.

(COMMENCER LE CLIP VIDÉO)

SÉN. RAND PAUL (R-KY) : La plupart des masques que vous obtenez en vente libre ne fonctionnent pas. Ils n’empêchent pas l’infection. Essayer de façonner le comportement humain n’est pas la même chose que suivre la science actuelle, qui nous dit que les masques en tissu ne fonctionnent pas.

(FIN DU CLIP VIDÉO)

BURNETT: Le sénateur Paul a ensuite tweeté, citant, un badge d’honneur, des crétins de gauche sur YouTube m’interdisant pendant sept jours pour une vidéo qui cite 2 articles évalués par des pairs disant que les masques en tissu ne fonctionnent pas. À l’avant maintenant, Scott Jennings, qui était un assistant spécial de l’ancien président George W. Bush, et Paul Begala, qui était le conseiller de l’ancien président Bill Clinton. D’accord. Merci beaucoup à tous les deux.

Scott, laisse-moi commencer par toi. Le sénateur Paul adore ça, il dit que c’est un insigne d’honneur, et je vais — je tiens à le souligner ici parce que je pense que le contexte compte vraiment, ces questions sont importantes. Au début de 2020, évidemment avant la variante delta, le Dr Fauci a déclaré dans un e-mail que le masque typique que vous achetez en pharmacie n’est pas vraiment efficace pour empêcher les virus d’entrer, qui sont suffisamment petits pour traverser le matériau. Pensez-vous que cette suspension, Scott, serait arrivée si la vidéo provenait d’un législateur démocrate ?

SCOTT JENNINGS: Non, je ne le fais pas, et c’est ce qui a tous déformé les conservateurs, ce sont les doubles standards de tout cela parce que ce n’est pas seulement l’e-mail de Fauci auquel vous avez fait référence, mais il y a eu d’autres personnes respectées autres que Rand Paul qui sont en fait des démocrates ou ont été affiliés à des démocrates qui ont dit à peu près la même chose. Michael Osterholm, qui était le conseiller COVID de Joe Biden, Université du Minnesota, un gars respecté, a déclaré à Christiane Amanpour qui travaille ici le 3 août lorsque vous regardez une débarbouillette couvrant, ces morceaux de tissu, ils n’ont en fait qu’un impact très limité, puis a déclaré à CNN lors d’une interview ultérieure que nous savons aujourd’hui que bon nombre des revêtements en tissu que les gens portent ne sont pas très efficaces. Donc, Rand Paul n’est pas sur une île, et je reconnais qu’il y a des gens qui sont en désaccord avec véhémence, mais il n’est pas la seule personne à soulever ces questions. Donc, pour les républicains, ils se demandent pourquoi quelqu’un comme Osterholm arrive à courir et à dire ça et c’est bien, mais Rand Paul est banni de YouTube. C’est ce qui a déformé les républicains.

BURNETT: Donc, c’est un point intéressant, et je veux demander une raison possible à cela dans un instant. Mais, d’abord, Paul, je veux vous donner une chance de répondre ici parce que je vais souligner, le sénateur Paul a dit dans la vidéo, pas la partie pour laquelle YouTube dit qu’ils l’interdisent, mais dans la vidéo qu’il croit N95 les masques fonctionnent et, comme le souligne Scott, d’autres experts médicaux, dont le Dr Osterholm, lèvent maintenant des drapeaux rouges sur les masques en tissu. Voici Osterholm et d’autres.

(COMMENCER LE CLIP VIDÉO)

MICHAEL OSTERHOLM : Nous savons aujourd’hui que de nombreux couvre-visages en tissu ne sont pas très efficaces pour réduire les mouvements de virus vers l’intérieur ou l’extérieur.

DR. LEANA WEN : Il est vraiment important pour nous de souligner que le masquage fonctionne. La qualité des masques compte également. Qu’à ce stade, nous devrions vraiment porter non pas un masque en tissu mais au moins un masque chirurgical à trois couches.

DR. SCOTT GOTTLIEB : La qualité du masque compte, donc si vous mettez la main sur un masque KN95 ou un masque N95, cela vous offrira beaucoup plus de protection.

(FIN DU CLIP VIDÉO)

BURNETT : Alors Paul, qu’est-ce que tu en dis ? Est-ce un cas où le sénateur Paul le dit alors c’est différent et il est banni ? A-t-il raison de se plaindre ? Très bien. On dirait que Paul ne peut pas m’entendre, alors je vais lui poser cette question dans un instant quand nous le récupérerons. Scott, je veux poursuivre avec vous le point que j’allais faire, c’est-à-dire qu’il y a des raisons possibles pour lesquelles YouTube s’en prendrait au sénateur Paul et non au Dr Osterholm, n’est-ce pas ? Et le principal est que le sénateur Paul a fréquemment bafoué les directives COVID, non? Surtout sur les masques comme vous et moi le savons tous les deux. Il s’est présenté au travail en attendant ce qui a fini par être un résultat de test positif en mars 2020, a utilisé le gymnase du Sénat pendant qu’il attendait un résultat après avoir été exposé. Il a fini par l’avoir.

Quand il est revenu en mai, il a refusé de porter un masque et ce refus a été affiché avec le sénateur encore et encore et encore, collègue après collègue, sans masque comme ils sont masqués. Nous avons juste un tas d’exemples, non? Donc, ce n’est pas qu’il vient de dire cela de la façon dont le Dr Osterholm l’a dit, il l’a dit dans ce contexte, et il a exprimé des points de vue sur les masques dans l’ensemble extrêmement clairs. Il est la.

(COMMENCER LE CLIP VIDÉO)

PAUL : Si vous avez eu la maladie ou que vous avez été vacciné et que vous êtes à plusieurs semaines de la deuxième dose, jetez votre masque.

Il n’y a pas de science pour défendre de mettre vos enfants en masque ou les parents portant des masques. Aucune science que ce soit.

(FIN DU CLIP VIDÉO)

BURNETT : Donc, Scott, c’est le contexte pour le sénateur Paul, n’est-ce pas ? Et c’est un contexte qui n’existe pas pour le Dr Gottlieb ou le Dr Osterholm ou le Dr Wen, que j’ai montré sur ces extraits sonores. Est-ce important?

JENNINGS : Eh bien, cela compte si vous voulez distinguer Rand Paul, mais si vous voulez juste parler des politiciens en général, cela ne devrait pas avoir d’importance, et c’est pourquoi vous devriez pécher par excès de liberté d’expression. Si vous voulez parler de cohérence, combien de politiciens démocrates sont sortis et ont imposé des mandats de masque et ont dit, hé, je suis la science, puis ils ont été pris lors d’événements publics ou privés en train de bafouer leurs propres règles ? C’est arrivé en Californie, c’est arrivé dans tout le pays, franchement. Donc, je pense que Rand Paul est un politicien. A-t-il fait des choses incohérentes ou cohérentes si vous êtes un partisan de lui ? Sûr. Les politiciens démocrates ont-ils fait la même chose ? Oui.

Et donc, si vous êtes YouTube et que vous voulez en faire la raison pour laquelle je dois bannir Rand Paul aujourd’hui, alors vous devez vraiment élargir cette règle et dire si je vais bannir les personnes que je considère comme avez fait des choses hypocrites ou incohérentes, vous avez là une toute autre bouilloire de poisson, vous savez, vous devez commencer à interdire. Donc, pour moi, c’est pourquoi pécher par excès de liberté d’expression est la bonne réponse et malheureusement, ce n’est pas la voie qu’ils ont choisie.

BURNETT : Alors, Paul, je ne sais pas si vous pourriez nous entendre. Nous ne pouvions pas vous entendre. Mais quelle est votre réponse quand vous entendez cela ? Pensez-vous que le sénateur Paul a raison, qu’il s’agit simplement d’un double standard, ou le contexte de son ridicule des masques est-il important?

PAUL BEGALA : Il doit arrêter de pleurnicher et commencer à s’inquiéter pour la santé publique. Il a 7 394 personnes dans son grand Commonwealth du Kentucky qui sont décédées de COVID. Cinq cent deux mille ont été infectés. Le taux de vaccination dans son Commonwealth est inférieur à la moyenne nationale. Il devrait prêcher la protection, la prévention, porter un masque, se faire vacciner.

Et au lieu de cela, il met en danger la santé publique et, soit dit en passant, viole les conditions de service d’une entreprise privée qui n’est pas un problème de liberté d’expression parce que ce n’est pas le gouvernement. Il n’a pas plus le droit d’être sur YouTube que j’ai le droit d’avoir sur CNN. C’est une entreprise privée. Si YouTube veut l’avoir, ils peuvent l’avoir, s’ils ne le font pas, ils n’y sont pas obligés. Mais il devrait dire la vérité à ce sujet. C’est très, très dangereux ce qu’il fait, essayer de dire aux gens de ne pas se protéger, ainsi que leurs voisins et leurs enfants.

BURNETT : D’accord. Merci beaucoup à vous deux. J’apprécie votre temps ce soir.