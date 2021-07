Jennings de CNN claque le NYT ‘dérangé’ en train de goudronner le drapeau américain comme source de division ⋆ 10z viral

Apparaissant mercredi matin au New Day de CNN, le stratège républicain et commentateur régulier de CNN, Scott Jennings, a critiqué le New York Times pour un article de première page « dérangé » et « horrible » publié le 4 juillet qui affirmait que le drapeau américain était devenu un symbole de division politique. . Alors que la co-animatrice Brianna Keiler a vanté le radotage de la gauche comme s’il s’agissait d’une analyse sérieuse, Jennings a dénoncé l’article comme « fou » et un signe de « partisanerie réflexive » contre les conservateurs.

« Je voulais voir ce que vous pensez tous les deux d’un – un article du New York Times qui a suscité beaucoup d’attention… l’auteur écrit : « Aujourd’hui, arborer le drapeau à l’arrière d’une camionnette ou au-dessus d’une pelouse est de plus en plus considéré comme un indice, bien qu’imparfait, de l’affiliation politique d’une personne dans une nation profondément divisée’ » Kielar a noté à Jennings et à la correspondante principale de TheGrio, Natasha Alford, à 6 h 00 HE.

Jennings n’a pas hésité à faire exploser la prémisse de la pièce : « À quel point sommes-nous dérangés, à quel point notre politique nationale est-elle folle que, si vous voyez quelqu’un arborer un drapeau américain, vous courez dans l’autre sens, parce que vous supposez que vous n’êtes pas tous d’accord sur la politique ? C’est fou.” Il a rappelé aux téléspectateurs ce que le drapeau représente vraiment :

« Je déteste vraiment ce point de vue » Jennings a avoué à propos de l’article du Times, avant de préciser la position des républicains et des démocrates sur la question : « … il n’y a que deux partis politiques dans ce pays. L’un d’eux dit qu’il aime le drapeau, et l’un d’eux en ce moment dorlote le point de vue des gens qui disent : “Je pense que ça divise”.

Il a résumé pourquoi les médias de gauche ont soudainement peur du rouge, du blanc et du bleu : “Trump a dit qu’il aimait le drapeau, alors maintenant ils disent qu’ils doivent être contre. C’est dingue, c’est de la partisanerie réflexive, et c’est affreux; et ça devrait s’arrêter.

Essayant désespérément de s’accrocher à l’idée que le drapeau américain divisait la nation, Alford a suggéré que puisque certains groupes ignobles abusent du drapeau, le problème doit être réel :

Keilar a également ajouté: «Je pense que l’une des images les plus récentes à laquelle nous pourrions penser, du drapeau américain étant très visible, était des gens le 6 janvier, qui prenaient d’assaut le Capitole, frappant des policiers avec… Il y a certainement une tentative des extrémistes de créer une association entre eux… et le drapeau.

Jennings a à juste titre condamné toute personne abusant du drapeau pour promouvoir la violence ou l’extrémisme, et a réitéré :

Malgré les meilleurs efforts du New York Times et de CNN, Jennings n’allait pas laisser le drapeau américain devenir la dernière victime de la culture d’annulation de gauche.

BRIANNA KEILAR : Je voulais voir ce que vous pensez tous les deux d’un – un article du New York Times qui a attiré beaucoup d’attention, intitulé « Un symbole d’unité du 4 juillet qui ne peut plus s’unir ». Il s’agit, bien sûr, du drapeau américain. Et l’auteur écrit : « Aujourd’hui, hisser le drapeau à l’arrière d’une camionnette ou sur une pelouse est de plus en plus considéré comme un indice, bien qu’imparfait, de l’affiliation politique d’une personne dans une nation profondément divisée.

L’idée ici – et il y a des moments qui sont documentés dans cette histoire – de personnes, de libéraux, faisant une hypothèse, voyant un drapeau américain, que peut-être la personne qui le fait voler est en fait un partisan de Trump ou est un conservateur. Il y a aussi des exemples de conservateurs qui ont dit, bien que même des amis les aient poussés à arborer des drapeaux Trump à côté de leurs drapeaux américains, disons, dans leur cour, il y a un homme qui a dit : « Non, je ne veux pas politiser le drapeau. Je ne vais pas faire ça.

Scott, je me demande ce que vous – ce que vous pensez de ce débat.

SCOTT JENNING [CONTRIBUTING COLUMNIST, USA TODAY]: Eh bien, je suis tout d’abord indigné qu’il y ait des gens qui feraient des jugements commerciaux basés sur le fait que quelqu’un battait un drapeau. Dans cette histoire que vous avez mentionnée, il y avait une dame qui ne voulait pas acheter à la ferme, parce qu’elle pensait que le gars était un « drapeau levant untel », je pense que l’histoire disait.

Je veux dire, réfléchis-y une minute. À quel point sommes-nous dérangés, à quel point notre politique nationale est-elle folle que, si vous voyez quelqu’un arborer un drapeau américain, vous courez dans l’autre sens, parce que vous supposez que vous n’êtes pas tous d’accord sur la politique ? C’est fou.

Voici les drapeaux qui comptent : ceux que nos soldats portent sur leurs uniformes, celui sur la lune, ceux que nous vénérons en tant qu’écoliers et auxquels nous disons un serment d’allégeance. Nous ne prenons aucun engagement envers un parti politique. Nous prenons un engagement envers notre pays, et c’est ainsi que nous devons considérer le drapeau.

Et donc, je déteste vraiment ce point de vue, pour être honnête. Je pense que c’est fou. Je pense que c’est un autre symptôme des dernières années quand, vous savez, je veux dire, soyons honnêtes, il n’y a que deux partis politiques dans ce pays. L’un d’eux dit qu’il aime le drapeau, et l’un d’eux en ce moment dorlote le point de vue des gens qui disent : « Je pense que ça divise.

Ce sont les années Trump. Trump a dit qu’il aimait le drapeau, alors maintenant ils disent qu’ils doivent être contre. C’est dingue, c’est de la partisanerie réflexive, et c’est affreux; et ça devrait s’arrêter.

KEILAR : Natasha ?

NATASHA ALFORD [VP, DIGITAL CONTENT AND SR. CORRESPONDENT, THEGRIO]: Eh bien, je suis en fait surpris que ce soit une nouvelle, que les gens soient surpris que le drapeau – le drapeau soit politisé.

Je viens donc d’une fière famille de militaires. Mon père a servi dans l’armée. Mon oncle a servi. Ma tante a servi. Et ils arborent tous fièrement le drapeau. Mais en même temps, je sais qu’il y a une histoire dans ce pays où certains groupes utilisent le drapeau, le drapeau américain, pour intimider les groupes marginalisés et les personnes de couleur.

Pensez à 1976. Il y a une photo célèbre intitulée “The Soiling of Old Glory”, où un homme noir a l’air d’être poignardé avec le drapeau américain, parce qu’il est attaqué par des manifestants anti-bus à Boston. Vous savez, lorsque le KKK se rassemble, il utilise souvent le drapeau américain dans le cadre de ses rassemblements.

Et donc c’est cette idée que ce n’est pas le drapeau qui est le problème. Droite? Il y a des gens qui servent et honorent fièrement les – les valeurs que le drapeau représente. Mais il y a des gens qui manipulent. Et ils agissent comme s’ils avaient le monopole du drapeau, du patriotisme. Et – et quand ils se présentent pour intimider et abuser et essayer d’injecter la peur dans certaines communautés, ils utilisent cela – ce drapeau avec d’autres drapeaux et symboles.

Vous avez vu ceci – cette marche de la suprématie blanche à Philadelphie tout récemment. Il y avait une version du drapeau américain qui y est représentée. Donc, je pense que ce qui est – ce qui est effrayant pour moi, c’est cette idée de gens qui – qui essaient de faire passer ce message que l’Amérique est pour tous et affirment fondamentalement que l’Amérique est juste pour eux.

KEILAR : Oui. Je me demande ce que tu en penses, Scott. Parce que Patriot Front, le groupe suprémaciste blanc – vous savez, c’est un exemple plus récent de cela – ils ont arboré ce drapeau lorsqu’ils marchaient ce week-end à Philadelphie. Je pense que l’une des images les plus récentes auxquelles nous pourrions penser, du drapeau américain étant très visible, était des gens le 6 janvier, qui prenaient d’assaut le Capitole, frappant des policiers avec.

Il y a certainement une tentative des extrémistes de créer une association entre eux et les drapeaux – et le drapeau. Et je me demande ce que vous en pensez et si cela fonctionne, et si, vous savez, les gens doivent être aussi francs à ce sujet que sur ce qui est extrêmement troublant, que les gens fassent cette association.

JENNINGS : Quiconque utilise le drapeau américain comme symbole de violence, comme symbole de haine, quiconque utilise un drapeau américain physique pour battre des policiers au Capitole des États-Unis est répréhensible. Ils sont terribles. Ils sont horribles. Ils ne défendent pas ce qu’il y a de bien avec l’Amérique et son drapeau. Ils ne le font pas. Ils ne nous représentent pas.

Ils disent – ​​en faisant ce genre de choses, ils disent qu’ils ne croient pas en l’Amérique. Ils ne croient pas à la promesse de l’Amérique ou à l’égalité de l’Amérique. C’est ce qu’ils signalent. Et donc leurs points de vue doivent être écartés. Et je pense que la plupart d’entre nous ne tiennent pas compte de leurs points de vue.

Je rejette donc fermement l’idée qu’ils puissent s’approprier le drapeau américain et le prendre à ceux d’entre nous qui vénèrent le drapeau et tout ce qu’il représente. Donc je – vous savez, écoutez, je – je pense qu’il y a des gens là-bas qui – qui vivent dans la division. Vous savez, ils vivent – ​​leur politique dépend de la division. Leur politique dépend du fait que nous nous haïssons les uns les autres. Et je pense, franchement, qu’il y a des gens qui vivent des deux côtés du spectre politique extrême ici qui aiment que nous soyons ici en train de débattre pour savoir si le drapeau américain divise, parce qu’il sert leurs fins.

Le drapeau américain est un symbole fédérateur. C’est un symbole fédérateur pour moi. C’est un symbole unificateur pour les gens du monde entier qui le voient comme un phare d’espoir et de liberté. Et nous devons tous nous lever et le récupérer. Quiconque l’utilise pour la violence, la haine et la division a tort. Et quiconque veut se lever et agiter le drapeau et dire voici ce qu’il représente vraiment, à mon avis, a raison. Ce n’est pas politique, ce n’est pas partisan. Nous pouvons certainement tous nous joindre à ce message.

KEILAR: J’apprécie certainement que vous ayez tous les deux eu cette conversation. Natasha, Scott, merci.