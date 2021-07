Jennings de CNN met en garde contre la censure “dangereuse” de la Maison Blanche z 10z viral

L’administration Biden a été critiquée pour avoir travaillé avec Facebook pour signaler ce qu’elle considère comme de la “désinformation” et la déclaration du président selon laquelle “Facebook tue des gens”. Sans surprise, les médias libéraux justifient les efforts tout en ignorant les problèmes du premier amendement. Sur Erin Burnett OutFront de CNN lundi soir, l’animatrice de remplacement Kate Bolduan a tenté d’excuser la gravité des remarques de Biden tout en parlant à ses invités.

Lorsqu’elle a demandé si Biden était allé trop loin, l’ancien conseiller de la Maison Blanche de Bill Clinton, Paul Begala, a défendu les commentaires imprudents du président et s’en est tenu au récit selon lequel “Facebook est dangereux pour votre santé”. Il a tenté d’expliquer pourquoi Biden ferait ces remarques pour les retirer plus tard: “J’espère qu’il ne pense pas qu’il est allé trop loin. Vous savez, une grande partie de sa personnalité consiste à essayer de calmer les eaux. Et c’était une déclaration très incendiaire et très anti-Biden dans ce sens. Donc, je comprends peut-être en termes de tempérament, il veut revenir en arrière. »

L’ancien conseiller de Mitch McConnell, Scott Jennings, a en revanche fait valoir que Biden n’aurait pas dû s’impliquer en premier lieu :

Il a demandé si Begala aurait le même avis si Donald Trump ou un autre républicain s’impliquait dans la censure. Bolduan et Begala ont évité de répondre à cette question, mais la réponse évidente est que la gauche qualifierait immédiatement les républicains d’« anti-démocratiques ». La réponse de Begala était un mensonge pur et simple : « C’est un bon point, ce n’est tout simplement pas à propos de cette question, car personne ne dit que le gouvernement devrait censurer. »

Plus tard, Jennings a soulevé un autre problème : qu’est-ce qui sera exactement signalé comme « désinformation dangereuse ? » Il a averti que « nous avons une histoire récente d’appeler des choses de la désinformation sur ce sujet qui s’est avérée ne pas être de la désinformation. Telles que les origines d’où COVID est venu en premier lieu. » Le point à retenir des remarques de Jennings était que même si le gouvernement s’entendait avec Facebook pour supprimer la désinformation, les gens prendraient leurs propres décisions et certains choisiraient de rester non vaccinés.

De toute évidence, la gauche n’a aucun problème à ignorer le droit constitutionnel à la liberté d’expression afin de s’assurer qu’elle contrôle l’information. En réalité, il est dangereux pour l’Amérique que la Maison Blanche s’engage dans cette voie car cela crée un précédent selon lequel il est acceptable que le gouvernement mette de côté la Constitution pour atteindre un objectif peu clair.

19/07/2021

19/07/2021

19h31, heure de l’Est

KATE BOLDUAN : Ce soir, le président Biden contre Facebook. Le président est revenu sur ses critiques audacieuses selon lesquelles Facebook tue des gens en permettant à la désinformation COVID de se propager sur sa plate-forme.

PRÉSIDENT JOE BIDEN : Facebook ne tue pas les gens, ces 12 personnes sont là pour donner de la désinformation. Quiconque l’écoute en souffre. Ça tue des gens. Mon espoir est que Facebook au lieu de le prendre personnellement, que d’une manière ou d’une autre, je dis que Facebook tue des gens, qu’ils fassent quelque chose contre la désinformation.

BOLDUAN: Biden faisait donc référence à un rapport indiquant que 12 personnes représentaient 65% de la désinformation anti-vaccin sur Facebook. Et le retour en arrière après que le géant de la technologie a fustigé la Maison Blanche avec un responsable anonyme de Facebook disant à CNN, citant: “La Maison Blanche cherche des boucs émissaires pour avoir raté les objectifs du vaccin.” À l’avant maintenant, Paul Begala, ancien conseiller à la Maison Blanche du président Clinton et stratège démocrate, et Scott Jennings, ancien conseiller principal de Mitch McConnell et ancien assistant spécial du président George W. Bush. Paul, qu’est-ce que tu en penses ? Est-ce que Biden admet qu’il est allé trop loin vendredi? Biden essayait-il juste de passer à autre chose?

PAUL BEGALA : J’espère qu’il ne pense pas qu’il est allé trop loin. Vous savez, une grande partie de sa personnalité consiste à essayer de calmer les eaux. Et c’était une déclaration très incendiaire et très anti-Biden dans ce sens. Donc, je comprends peut-être qu’en termes de tempérament, il veut revenir en arrière. Mais ceci est basé sur le rapport de notre Surgeon General qui est sorti vendredi. Et il conclut, selon mes mots, que Facebook est dangereux pour votre santé de la même manière qu’en 1962, le Surgeon General a déclaré que la pollution de l’air était mauvaise pour nous. En 1964, le Surgeon General a déclaré que le tabagisme l’était. Facebook nuit à votre santé. C’est donc à cause de cette désinformation que le président a parlé. Il y a ce phénomène qu’il est vraiment important de comprendre appelé augmentation algorithmique. Facebook n’est pas seulement une plate-forme neutre. Ils ne sont pas seulement un tableau d’affichage. Ils ajoutent du carburant, ils ajoutent du carburéacteur, ils ajoutent des stéroïdes au négatif, à la division, au malhonnête, parce qu’ils font plus d’argent avec cela. C’est, je pense, de quoi parle le rapport du Surgeon General. Les gens devraient le lire, c’est un rapport formidable. Mais c’est le problème, c’est que Facebook alimente de force cette désinformation aux gens, et ils doivent arrêter.

BOLDUAN: Alors, Scott, vous ne pensez pas que Biden aurait dû s’impliquer dans cela en premier lieu. Après avoir entendu ce que dit Paul, pourquoi ?

SCOTT JENNINGS : Écoutez, je suis à Louisville, Kentucky ce soir. Kate et Paul, et bon de voir les deux. Et je parle de Louis Brandeis, le grand juge de la Cour suprême, également de Louisville, qui a dit un jour : « les plus grands dangers pour la liberté se cachent dans les empiètements insidieux d’hommes zélés, bien intentionnés mais sans compréhension. » Et qui cela décrit-il dans la vie américaine en ce moment ? Bien intentionné sans – mais sans compréhension, et avec un peu de zèle ? C’est Joe Biden qui sort fréquemment et dit des choses de nature hyperbolique, qui s’avèrent fausses, qu’il doit revenir en arrière. Il l’a fait sur Facebook. Il dit qu’ils tuent des gens. Maintenant, il dit qu’ils ne le sont pas. Était-ce de la désinformation quand il a dit qu’ils tuaient des gens ?

Écoute, j’ai pris le vaccin, j’ai étudié les données. Je pense qu’ils fonctionnent. Je pense que tout le monde devrait l’avoir. Et en même temps, je voudrais juste avertir tout le monde, si vous voulez que la Maison Blanche s’implique dans la censure de la liberté d’expression, demandez-vous ceci, auriez-vous la même position si Donald Trump ou un républicain était le président, je vous parie ne le ferait pas. C’est une pente dangereuse et glissante, et Biden devrait rester en dehors de celle-ci.

BOLDUAN : Paul, je veux dire, Scott a-t-il raison ?

BEGALA : C’est un bon point, ce n’est tout simplement pas à propos de cette question, parce que personne ne dit que le gouvernement devrait censurer. Je ne le suis certainement pas. Ils ne devraient jamais censurer les Américains.

JENNINGS : Jen Psaki l’a dit. Notre amie Jen l’a dit. Notre amie Jen l’a dit.

BEGALA : Le juge Brandeis a également déclaré que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant et que Facebook n’est pas transparent, ils ne nous ouvrent pas leur algorithme. Mais “Le Wall Street Journal” a rapporté avoir obtenu en mai, un document interne de Facebook, c’est ce que Facebook dit à propos de leur algorithme et de la façon dont ils gagnent de l’argent grâce à la haine. Le propre mémo de Facebook dit : « Nos algorithmes exploitent l’attirance du cerveau humain pour la division. Si rien n’est fait, cet algorithme alimentera davantage les utilisateurs et créera un contenu plus controversé dans le but d’attirer l’attention des utilisateurs et d’augmenter le temps passé sur la plate-forme. Facebook gagne plus d’argent s’ils peuvent nous diviser les uns contre les autres. Et s’ils alimentent la désinformation, ils gagnent encore plus d’argent. Ils doivent arrêter. C’est ce dont j’espère que notre président, et tout le monde, commenceront à parler.

BOLDUAN: Écoutez, Scott, je ne vais pas citer le juge Brandeis parce que je ne pouvais honnêtement pas penser à un par le haut de ma tête et me sentir comme une femme étrange en ce moment. Mais peu importe les mots que Biden utilise, c’est un vrai problème. Des millions de personnes obtiennent leurs nouvelles en lesquelles elles semblent avoir confiance de Facebook, ainsi que de la désinformation et des mensonges directs sur les vaccins. C’est omniprésent. Parlez aux gens, d’où ils obtiennent leurs informations et pourquoi ils ont décidé qu’ils ne veulent pas se faire vacciner, une grande partie vient de Facebook. Donc, si quelque chose doit donner alors, que devrait-il être ?

JENNINGS: Écoutez, je pense qu’à un moment donné, vous devez reconnaître le fait que les gens vont faire ce qu’ils vont faire. Nous avons tous accès à l’information. Oui, je suis d’accord, il y a de la désinformation sur le vaccin. Comme je l’ai dit, j’y crois, je l’ai pris, ma famille l’a pris, j’espère que d’autres le font, en particulier les gens de mon parti, le Parti républicain. Mais à un moment donné, nous devons reconnaître qu’il y aura une cohorte d’Américains qui ne le feront tout simplement pas. Il y a aussi des gens qui ne portent pas leur ceinture de sécurité, et il y a des gens qui ne portent pas de casque lorsqu’ils font de la moto. Ils ont Facebook au Canada, et pour autant que je sache d’après les rapports –

BOLDUAN : Mais si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité, cela ne me tue pas ni mes enfants. Si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité…

JENNINGS : Je comprends.

BOLDUAN : … ça ne me tue pas ni mon enfant. Cela vous tue. C’est différent.

JENNINGS: Il n’y aura jamais un moment où 100% des gens feront quoi que ce soit dans ce pays, même si c’est la bonne chose à faire. Même si nous sommes tous les trois d’accord pour dire que c’est une chose intelligente à faire. Et pour moi, il est bien plus important que nous protégions les fondements de notre société libre, qui est la liberté d’expression. Écoutez, nous avons récemment qualifié les choses de désinformation sur ce sujet, ce qui s’est avéré ne pas être de la désinformation. Telles que les origines d’où COVID est venu en premier lieu. Je pense que ce serait une très mauvaise chose pour la culture américaine si nous nous engageons dans cette voie en laissant une Maison Blanche faire pression sur les entreprises privées pour qu’elles censurent. Je vous dis simplement que vous ne voulez pas que le gouvernement s’ingère dans la liberté d’expression sur ce sujet ou sur tout autre.

BEGALA : Je suis tout à fait d’accord, Scott. Mais ne pensez-vous pas que c’est ce que suggère le Dr Murthy. Pourquoi Facebook n’amplifie-t-il pas les informations véridiques du Dr Fauci –

BOLDUAN : Eh bien, ils disent qu’ils le sont.

BEGALA : – de CDC, de Sanjay Gupta, pourquoi ne font-ils pas la promotion des choses positives au lieu de promouvoir les choses malhonnêtes ?

BOLDUAN : Les gars, c’est bon de vous voir, je suis content que nous ayons résolu tout ça ici.