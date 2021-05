Jenny Beavan, la costumière oscarisée qui est maintenant derrière Disney’s Cruella – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Avec un Oscar du meilleur costume pour Mad Max, Fury road, Jenny Beavan est une référence en conception de costumes, dont le prochain projet est Cruella, avec Emma Thomson et Emma Stone, une œuvre pour laquelle, comme tout le monde, les Anglais sont fidèles à la même maxime: “concevoir des costumes n’est pas une question de mode, mais de raconter des histoires et de le faire en équipe”.

“Pour être honnête, la mode n’a jamais été mon truc, je raconte des histoires, je parle de personnages”, a déclaré la célèbre costumière Jenny Beavan (Londres, 1950). Lors d’une rencontre virtuelle, la Britannique a évoqué les tenants et les aboutissants de son métier, à l’occasion de la présentation du film Cruella (Disney), une réinterprétation du célèbre méchant de Disney qui naviguera entre crime, comédie et aventure.

Un Oscar et un BAFTA du meilleur costume pour Mad Max, Fury road et l’Academy Award en 1986 pour A Room with a View ne sont que quelques-unes des décorations qui parsèment la carrière de l’Anglaise, une référence dans la création de costumes qui a commencé par se tailler sa carrière dans les années soixante-dix à Londres, confectionnant des costumes pour de petites pièces de théâtre.

Plus de cinquante ans plus tard, son prochain projet est Cruella, une réinterprétation du méchant méchant de Disney dont la mode est le protagoniste: «sa passion pour la mode se reflète, ce qui attirera l’attention du personnage de la baronne von Hellman, qui elle est un grand designer ». Un défi pour le costumier, qui a produit un total de 277 tenues pour le casting principal.

«La clé du succès d’une garde-robe est de se rappeler qu’il y a toujours une histoire et une raison d’agir derrière chaque personnage, la garde-robe du film ne concerne pas la mode mais les personnalités qui se cachent derrière elles», explique le Britannique, soulignant qu’il s’agit d’un projet dans lequel il a eu “une immense équipe de travail” qu’il définit comme hautement qualifiée.

Le travail d’équipe est précisément l’une des bases les plus importantes du travail de costumière, qui nécessite “une coordination et un travail avec des réalisateurs, stylistes, maquilleurs, coiffeurs mais aussi acteurs et actrices”, comme c’est le cas avec Emma Stone, qui donne vie à Cruella à l’écran et avec laquelle Bauvan prétend avoir “une relation amicale et” de nombreuses heures à travailler ensemble.

«Emma est très impliquée dans le processus de création de styles, et nous avons passé un bon moment ensemble à trouver ses couleurs, des gammes comme le marron et l’or avec lesquelles elle est merveilleuse. De plus, elle a une belle silhouette pour donner vie à tous les vêtements », souligne à propos de Stone, qui porte 47 changements de garde-robe contre 33 pour Emma Thompson.

Emma Thompson incarnera la baronne Von Hellman, une créatrice prestigieuse pour le personnage de laquelle Bauvan a créé trente-trois tenues, dont des adaptations minutieuses de tenues inspirées de Marie Antoinette basées sur des motifs et des tissus: «J’ai vraiment apprécié le processus d’achat. , souligne-t-il une des premières phases de son travail.

«Une fois que j’ai les tissus, je m’enferme dans le studio et commence à tester, pour voir ce qui se passe et ce que les couleurs me communiquent», détaille-t-il sur le processus de création, dans lequel les réponses «viennent seules» après lecture et relecture les scripts, qui est le moyen de «trouver l’essence de l’histoire», quelque chose qui vient au créateur de manière claire et organique.

L’inspiration se trouve dans les gens ordinaires qui marchent dans les rues. «Je me considère absolument comme une observatrice», souligne Bauvan, qui travaille à partir de cette inspiration pour construire des identités vestimentaires dans tous ses films: «Ce qui est intéressant, c’est que ce ne sont pas des modèles à l’écran, ce sont des gens dans des circonstances qui les font qui ils le sont et se montrent comme ils le font », dit-il.

Après cinquante ans dans l’industrie, il est retourné dans son Londres natale, où il a également commencé sa carrière, pour réaliser ce dernier film dans lequel il ramène des souvenirs de ses débuts. «C’est drôle parce que quand on vieillit, on supprime les souvenirs, mais arriver à Londres et se souvenir des endroits décisifs où l’on a vécu ou travaillé est très spécial.»

En ce qui concerne les débuts de cette industrie, son conseil est clair: «à tous ceux qui veulent se lancer dans ce monde, je recommanderais de s’inscrire dans une école où ils peuvent acquérir des connaissances techniques telles que la création de patrons, les techniques de couleur, l’histoire des costumes ou l’impression technique. . 3D, qui sont la base du métier », explique-t-il à propos de la partie technique.

«Si vous voulez créer vos propres créations, soyez créateur de mode et non créateur de garde-robe, car ce métier consiste à créer avec une grande équipe», déclare Bauvan, pour qui après cinq décennies dans le secteur la clé du succès est claire. : “pour être extraordinaire, il faut s’entourer de gens extraordinaires”.

Source: Cependant