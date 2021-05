Jenny dit franchement à Johnny qu’il a triché avec Ronnie ⋆ .

Jenny a sacrifié son mariage pour sauver Rita du mal Sharon – mais comment Johnny prendra-t-il la nouvelle de sa trahison? (Photo : ITV)

La propriétaire de Coronation Street, Jenny Connor (Sally Ann Matthews), a décidé de dire la vérité à son mari Johnny (Richard Hawley), alors qu’elle révélait qu’elle avait été infidèle avec Ronnie Bailey (Vinta Morgan).

Les téléspectateurs sauront que Jenny et Ronnie – la chimie à profusion – ont succombé à leurs désirs et ont eu des relations sexuelles il y a plusieurs semaines.

Jenny, cependant, a été criblée de culpabilité à la suite de sa décision de tromper son mari Johnny – et le retour impromptu de Johnny de prison n’a fait que compliquer davantage les choses.

Elle voulait dire la vérité, mais craignait que cela n’entraîne la fin de son mariage.

Sa main, cependant, a été forcée ce soir (31 mai), lorsqu’elle s’est retrouvée dans une situation délicate, et a finalement dû prendre une décision.

Sachant que les intrigues de Sharon Bentley (Tracie Bennett) ne servaient à rien, Jenny a creusé un peu plus et elle a compris que le rapatrié faisait le sale boulot d’Harvey Gaskell (Will Mellor)!

Sharon a utilisé Jenny pour la faire taire ! (Photo : ITV)

Non seulement cela, mais elle a également découvert que Sharon était responsable de l’enlèvement du petit Sam Blakeman (Jude Riordan).

Jenny a confronté Sharon avec ses découvertes – mais s’est finalement retrouvée sous le taser !

Plus : Sally Ann Matthews



Vile Sharon – désespérée de garder ses secrets – l’a ensuite fait chanter, l’informant que si elle renverse les haricots, elle racontera à Johnny tout sur sa liaison avec Ronnie !

Craignant pour la vie de Rita Tanner (Barbara Knox), cependant, Jenny a finalement mis son mariage en danger, alors qu’elle était franche avec Johnny.

Son mariage survivra-t-il ?

Coronation Street se poursuit le mardi 1er juin à 21h sur ITV.

